Saipem, Stampa: lavoriamo a cambiamento per energia sostenibile

Saipem

(Teleborsa) - "In Saipem lavoriamo per rendere possibile un cambiamento affinché si produca l’energia in maniera sostenibile., soprattutto nelle energie rinnovabili e in particolare nella installazione di, nel solare flottante e nella cattura e stoccaggio della CO2 oltre che in alcune tecnologie di più avanzata concezione come la produzione di idrogeno blue o green e lo sfruttamento del moto ondoso e della maree e la cattura del vento d’alta quota., che ha queste importanti capacità tecnologiche, progettuali e realizzative e ha già oggi un portafoglio ordini per oltre il 70% sganciato dal ciclo del petrolio, intende pertanto cogliere tutte le opportunità offerte dalla transizione energetica e dagli investimenti dei nostri clienti nella decarbonizzazione e in particolare nelle energie rinnovabili". E' ha dichiarato, durante il suo intervento in modalità remota al Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale presso la Bocconi di Milano, nel corso del panel su “Transizione energetica e sviluppo sostenibile” parlando del posizionamento della società sul tema del cambiamento climatico e della transizione energetica.“Oltre che come fornitore di soluzioni innovative - ha continuato Stampa . in questo nuovo scenario energetico Saipem può giocare un ruolo da vero protagonista in quanto in grado di realizzare per le compagnie energetiche, in tutta sicurezza, sia la progettazione, il design e l’ingegneria di impianti concepiti per un business sostenibile che la costruzione e l’installazione degli stessi".“La- ha evidenziato il manager -, caratterizzato anche da dinamiche complesse del mercato del petrolio e dei paesi produttori, portando a un forte ribasso delle quotazioni del greggio e di conseguenza nei servizi industriali connessi.. L’Unione Europea attraverso la componente green dele le istituzioni finanziarie e internazionali si stanno muovendo per cercare di favorire questo processo verso la sostenibilità e disinvestire dalle fonti fossili. Ilgiocherà un ruolo importante per la transizione verso un modo più sostenibile di produrre energia. Noi ci stiamo attrezzando per questo scenario e fornire in parallelo la massima trasparenza e ricchezza di informazioni alla comunità finanziaria, cioè ad azionisti, investitori e analisti attraverso le nostre numerose pubblicazioni: dai Report di Sostenibilità alle Dichiarazioni Non Finanziarie, ai documenti sul climate change redatti secondo le linee guida della Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Sono tutti strumenti che, se correttamente analizzati, sono utili per valutare positivamente le nostre prospettive e la resilienza del nostro modello di business sostenibile", ha concluso Stampa.