Piazza Affari: andamento sostenuto per Saipem

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,24%.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Saipem rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve della società ingegneristica italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,475 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,438. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,512.

