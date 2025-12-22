Piazza Affari: andamento sostenuto per Saipem

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,24%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Saipem
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve della società ingegneristica italiana
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,475 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,438. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,512.
