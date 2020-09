Scuola, via libera al tampone rapido per studenti e docenti

(Teleborsa) - Anche aarriva ilper diagnosticare il. Il via libera arriva dopo l'ok del Comitato tecnico scientifico con una circolare del ministero della Salute che autorizza il tampone rapido per studenti e docenti. I risultati del test potranno essere usati dalleper stabilire se far continuare o meno le lezioni.Come spiega la circolare infatti, i tamponi rapidi permetteranno di prendere «la decisione di applicare o menoin tempi brevi e con un risparmio notevole di risorse, evitando un eccessivo sovraccarico dei laboratori di riferimento».La sperimentazione partirà daltra i bambini in un'età compresa tra i 3 e i 6 anni. La circolare esclude per il momento invece i– "difficilmente si prestano allo screening rapido di numerose persone in quanto richiedono un laboratorio attrezzato" – mentre ribadisce che il, quello che dà la risposta nel giro di 24-48 ore, resta lo strumento più affidabile e l'unico utilizzabile per confermare i casi di positività.Quindi via libera ai tamponi rapidi, quelli già utilizzati ampiamente negli, che nonostante il rischio di "falso positivo" o "falso negativo", hanno di dimostrato di essere in grado di individuare "un rilevante numero di contagiati, probabilmente con alte cariche virali, che non sarebbero stati individuati in altro modo".Il test rapido antigenico servirà ad arrivare a una "diagnosi differenziale" per i casi di sospetta influenza anche perché, sottolinea la nota "è del tutto lecito assumere che la frequenza dinella popolazione scolastica nel periodo autunnale e invernale sia particolarmente elevata, e che sia necessario ricorrere spesso alla pratica del tampone".Nel frattempo il commissario per l'emergenzaha già lanciato una gara veloce per l'acquisto di 5 milioni di test rapidi.