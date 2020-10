Auto, balzo immatricolazioni a settembre grazie agli incentivi

FCA

(Teleborsa) -con 156.132 autovetture immatricolate, inrispetto al settembre 2019, durante il quale ne furono immatricolate 142.532 veicoli. Ad agosto erano state invece immatricolate 88.929 autovetture, con un calo dello 0,29% rispetto ad agosto 2019, durante il quale ne furono immatricolate 89.185.A settembre sono stati registratidi proprietà di, con unarispetto a settembre 2019, durante il quale ne furono registrati 338.957. Ad agosto 2020 erano stati registrati 155.727 trasferimenti di proprietà di auto usate (-34,14% ).E' quanto emerge dai dati pubblicati dal Ministero dei Trasporti, sulla base dei dati dell'archivio della Motorizzazione civile, da cui emerge che il volume globale delle vendite (518.655 autovetture) ha dunque interessato per il 30,1% auto nuove e per il 69,9% auto usate.Ilresta però, a causa della crisi pandemica e del lockdown: totale966.017 autovetture (per 2.088.132 veicoli (-).In un contesto favorevole,ha evidenziato undel mercato, con quasi 37.000 vetture immatricolate, inrispetto a settembre dell'anno scorso. Per quanto riguarda il, le immatricolazioni complessive sono quasi 965.800, con unarispetto al 2019. La performance di settembre ha permesso a FCA di raggiungere una, in crescita sia rispetto allo stesso mese dell'anno scorso (+1,6 punti percentuali) sia al 22,1% ottenuto ad agosto. Per quanto riguarda i marchi, vanno segnalati gliottenuti da(+24,3%),(+19,1%) e(+12,8%).Il merito della crescita di settembre - commenta Centro Studi Promotor - è deglicosì come è stato modificato dal Parlamento in sede di conversione in legge. Il risultato di settembre avrebbe potuto però essere molto più rilevante se lo stanziamento per gli incentivi non fosse stato rigidamente contingentato in funzione delle emissioni di CO2 al chilometro. Un sistema che ha penalizzato la tipologia di auto più richieste.Le associazioni rappresentative del settore - ha aggiunto - hanno chiesto perciò di fargli stanziamenti previsti per le quattro classi di emissioni. Questa richiesta potrebbe essere accolta nella conversione in legge del Decreto Agosto e se così fossepotrebbe essere caratterizzato dadi quello registrato in settembre e non si deluderebbero le aspettative degli operatori e del pubblico.AnchePresidente dell’associazione che raggruppa i produttori di auto esteri, afferma che i dati del mese equivalgono a "una cartina di tornasole che conferma l’efficacia della politica degli incentivi come strumento necessario per superare una crisi di mercato straordinaria"."Gli incentivi al mercato dell’auto varati dal Governo - aggiunge - stanno fornendo quella necessaria boccata di ossigeno per superare una fase estremamente negativa, che purtroppo non è e non sarà di breve durata. Togliere l’ossigeno quando la fase acuta non è terminata, equivale a riaccendere la crisi e così rendere vani gli sforzi economici che lo Stato e le stesse Case automobilistiche hanno fatto per sostenere il mercato, finora con risultati confortanti".