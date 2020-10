TTG 2020, Emilia-Romagna hub del turismo sportivo

(Teleborsa) - Al via dal 14 al 16 ottobre ildiche quest'anno elegge l'ad hub del turismo sportivo. Con l'iniziatival'interodel quartiere fieristico di Rimini sarà, infatti, dedicato a talks istituzionali e networking di mercato.puntano, così, alladagli Appennini alle spiagge, "come vera e propria palestra a cielo aperto". In questo nuovo format, – spiega Ieg in una nota –i buyers sono le federazioni professionistiche, le società e i club sportivi, gli organizzatori di eventi, i tour operator specializzati; i sellers sono le amministrazioni pubbliche, gli albergatori, le aziende turistiche. Insieme, daranno forma e sostanza nei business meetings e nei networking events a un segmento di mercato nel quale la Regione Emilia-Romagna vuole giocare un ruolo leader.L' appuntamento clou vede la presentazione dell' "con ile ilmercoledì 14 ottobre alle 14 nella Main Arena Hall Sud."Usciamo da un periodo senza precedenti per l'Emilia-Romagna dal punto di vista degli eventi sportivi – sottolinea– in poche settimane abbiamo ospitato i due gran premi di MotoGP a Misano Adriatico, i Mondiali di Ciclismo a Imola, l'Italian Bike Festival a Rimini in settembre e ancora gli Internazionali di Tennis a Forlì e Parma. Le prossime settimane non saranno da meno con le tre tappe romagnole del Giro d'Italia proprio in concomitanza con TTG e la Formula Uno a Imola in novembre, confermando ancora una volta come la nostra Regione sia protagonista sul panorama internazionale, dimostrandosi un'arena capace di attrarre eventi sportivi di caratura mondiale e di organizzarli nella massima sicurezza. Una vetrina per l'intero sistema Paese. Siamo sempre più convinti che lo sport sia un motore straordinario che genera occupazione, presenze turistiche e indotto, dando grande visibilità ai nostri territori e alle loro tante eccellenze. Ispirandoci alle sport commission europee, presentiamo a TTG un organismo ad hoc che opererà in stretta sinergia tra pubblica amministrazione, mondo dello sport e settori del turismo e dell’economia per posizionare sempre più l'Emilia-Romagna sul mercato del turismo a vocazione sportiva, in modo da intercettare grandi appuntamenti di forte richiamo"."La nostra mission – dichiara– è creare un network con le istituzioni per dare alle imprese strumenti competitivi. Questo è il sistema fieristico. E che la Regione Emilia-Romagna abbia scelto il TTG per presentarsi agli operatori del settore come destinazione dello sport professionistico e dei grandi eventi conferma la bontà di una traiettoria che partendo dall'ospitare e promuovere le idee che oggi sono di ispirazione, domani ne moltiplicherà il valore del business".E ancora, nella: il Meeting Nazionale del Turismo sportivo, dove pubblico e privato, analizzeranno le best practices su cui impostare le strategie regionali (mercoledì 14 ottobre, Sala Sisto Neri, ore 15:30); la comunicazione degli eventi sportivi (15 ottobre, Emilia-Romagna Sport Arena, ore 10:30); coinvolgimento e pratica negli eventi a larga partecipazione – Sport Outdoor e Indoor (15 ottobre, Emilia-Romagna Sport Arena, ore 15:30); l'Appennino e gli arenili come palestra a cielo aperto dell'Emilia-Romagna (16 ottobre, Emilia-Romagna Sport Arena, ore 11).