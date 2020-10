ASPI, Tomasi: "Pronti a firmare se Governo depenna l'articolo 10"

Atlantia

(Teleborsa) -e modifica delle clausole della concessione:imposte dal Governo per la sigla dell'atto transattivo relativo alla Concessione. Lasarebbe unLo ha affermato l'Ad di Autostrade,, in un colloquio con Dimito de Il Messaggero, sottolineando che è possibileo se il governo è disposto adell'atto transattivo, che subordina la chiusura del procedimento di revoca allaP."I toni esasperati di quest giorni non aiutano di certo a chiudere questa vicenda", ha affermato il numero uno della concessionaria autostradale, aggiungendo che "non si riesce a comprendere come si possa confondere il ruolo e le potenzialità di ASPI con il suo assetto azionario".Ricordando che la controllanteha avviato la, Tomasi ha detto che "dovrebbe essereindividuare senza forzature une basato su".Dal santo suo - ha ricordato il manager -ha messo sul piatto: oltre 21 miliardi fra investimenti e manutenzioni, 3,4 miliardi di compensazioni e le nuove regole tariffarie dell'ART, proprio nell'anno in cui ilstimati in circa 1 miliardo. In più, ASPI ha avviato un importante piano died accettato altre condizioni, quali lain aderenza con l'articolo 35 del Milleproroghe, ile la rinuncia a tutti i contenzioni.Tomasi ha ammesso che nell'ultimo anno sono stati raggiunti "risultati importanti anche nell'interesse pubblico", ma laprovocherebbeper tutti gli stakeholder - dipendenti, creditori, investitori fornitori - e per l'intero Paese. L'Ad di ASPI cita poi ilin termini economici e finanziari, laindustriale ed anche laProprio in considerazione di questo,ha tentato uncon la lettera inviata ai tre capi di gabinetto di Palazzo Chigi, MEF e MIT, con cui si rende "che non può che riguardare esclusivamente il rapporto tra concedente e concessionario".