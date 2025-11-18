Carta docente, Anief spiega termini e condizioni: “E’ importante firmare petizione”

"Facciamo il punto sulla carta del docente
. È stata assegnata recentemente ai docenti con il contratto al 30 giugno.
Al momento, però, non è possibile visualizzare l'importo, nemmeno per chi è di ruolo oppure al 31 agosto. Ci aspettiamo che a breve sia visualizzabile almeno per il personale di ruolo e per quello al 31 agosto, mentre per il personale al 30 giugno verrà assegnato nel 2026". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Cosa chiediamo a questo punto? Che l'importo non venga decurtato, quindi che vengano mantenuti i 500 euro anche per il 2026. Vi chiediamo inoltre di firmare una petizione per sostenere questa causa
, anche perché sostenere la formazione vuol dire dare importanza a questo aspetto
; al contrario, significherebbe delegittimare il valore della formazione per il personale della scuola.
ANIEF ricorda inoltre che sono sempre attivi i ricorsi per il personale supplente breve e per il personale educativo
, per cui è sempre possibile ricorrere purché ci siano 180 giorni di servizio e almeno la metà dell'orario di servizio.
Infine, per tutti coloro che negli anni passati hanno avuto contratti al 30 giugno, ANIEF ricorda che è opportuno ricorrere comunque, per evitare la prescrizione che è quinquennale per questo tipo di beneficio
", conclude Rosano.
"