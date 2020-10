Alitalia, Vestager: decisione antitrust Ue "non lontana"

(Teleborsa) - Sula decisione della Commissione Ue che concluderà l'indagine dell'antitrust europeo in corso sugli aiuti di Stato "non è molto lontana nel tempo". Ad assicurarlo è la vicepresidente della Commissione responsabile per la Concorrenza,, nel corso di una videoconferenza stampa, in cui ha precisato anche che non si tratta dell'indagine antitrust più lunga della storia comunitaria.Rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità che sia creata una "" per rilevare Alitalia, in modo che questa nuova società non sia obbligata a ripagare gli aiuti di Stato eventualmente dichiarati illegali dalla Commissione, Vestager ha dichiarato: "Quale sarà la soluzione proposta dal Governo italiano, con cui siamo in stretto contatto, non posso pre-giudicarlo"."In genere – ha spiegato Vestager – se prendiamo una decisione su aiuti di Stato illegali e non compatibili con il Trattato Ue, devono essere ripagati. In pratica, se c'è una 'new company' ma la società continua nella stessa forma e con gli stessi contorni, anche la 'new company' saràdella restituzione degli aiuti di Stato illegali"."Ma il problema – ha riconosciuto Vestager – è che se non si tratta della stessa società, la nuova società non sarà responsabile per la restituzione degli aiuti di Stato. Abbiamo una serie di diverse misure che possiamo controllare perse si tratti effettivamente della stessa società o no: il brand, gli impiegati, i suoi asset, la composizione della società, una serie di elementi diversi. Questo lo abbiamo visto a volte riguardo alle, ma anche in altri settori"."La cosa importante è che ci sia– ha spiegato la Commissaria Ue – perché altrimenti gli aiuti di Stato dovranno essere restituiti".