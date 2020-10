Intesa Sanpaolo, ApritiModa: al via la due giorni del made in Italy e del saper fare

(Teleborsa) - Oltree una mappa interattiva che permette di scegliere, regione per regione, tra una selezione di laboratori, atelier e musei da visitare. Al via da oggi alle prenotazioni perla due giorni del made in Italy, della moda e del saper fare. Luoghi solitamente inaccessibili, palazzi storici, fabbriche reinventate, cortili nascosti che fanno da cornice al genio, alla creativita` e alla capacita` artigianale italiana, aprono le porteper raccontare come nascono le creazioni che sono l'orgoglio del nostro Paese. La manifestazione, patrocinata daldal(Fondo ambiente italiano),vedeNata nel 2017, la manifestazione ha portato migliaia di visitatori dietro le quinte dei protagonisti della moda e dell'alto artigianato, prima a, poi ae infine di nuovo in. Questa quarta edizione coinvolge invece quasi tutte le regioni d'Italia.Le visite gratuite si svolgeranno a numero chiuso e su prenotazione (da effettuare sul sito della manifestazione) nel rispetto – fanno sapere gli organizzatori – di tutte le misure a tutela della salute.