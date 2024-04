Altagamma illumina Tokyo Tower con tricolore italiano

(Teleborsa) -e i, insieme all’, illuminano stasera con il. L’iniziativa rappresenta il primo momento di celebrazione a livello internazionale di questa ricorrenza annuale, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy su proposta di Altagamma per promuovere l’eccellenza e la creatività italiane. La data, il 15 aprile, coincide con l’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci."Con questa iniziativa straordinaria, che ho fortemente voluto e abbiamo realizzato grazie a Fondazione Altagamma e ai Soci dell’Altagamma Club di Tokyo – sottolinea l'– miriamo a promuovere ulteriormente in Giappone il Made in Italy, un marchio che racchiude la qualità, l'innovazione e la tradizione del nostro tessuto imprenditoriale e culturale, tanto apprezzati e amati dai giapponesi".dichiara:"Illuminando la Tokyo Tower vogliamo celebrare ile l’innata passione per la bellezza, la qualità e quel saper fare unico che è radicato nel patrimonio culturale e creativo dei rispettivi Paesi. Il Giappone è un mercato chiave per il nostro comparto e i beni personali di lusso hanno registrato una significativa crescita delle vendite nel 2023. Siamo orgogliosi di valorizzare l’eccellenza del Made in Italy anche in Giappone dove i nostri brand sono un elemento molto significativo del nostro soft power e ringrazio l’Ambasciatore Benedetti per il lavoro congiunto di questi mesi".L’Altagamma Club Tokyo, coordinato da– ha realizzato l'iniziativa promossa dall'Ambasciata che sarà affiancata da un ricevimento nella splendida Residenza dell’Ambasciatore con i migliori brand italiani della moda, del design, della gioielleria, dell’alimentare, dell’ospitalità, dei motori e della nautica, tra cui: Aurora, Brunello Cucinelli, Bulgari, Davide Groppi, Dolce&Gabbana, Etro, Ferragamo, Ferrari Trento, FontanaArte, Gucci, Herno, Isaia, Lamborghini, Loro Piana, Maserati, Pomellato, Riva Yacht, Tod’s e Zegna. Per la Giornata Nazionale del Made in Italy l'Ambasciata d’Italia aprirà inoltre al pubblico gli spazi con un'esposizione permanente del design industriale italiano.Altagamma ha inoltre inaugurato oggi a Roma, a Palazzo Piacentini, la Mostra "" per celebrare il Bello, Buono e Ben Fatto italiano, visitabile dal 15 al 28 aprile. Una Mostra che rende protagonisti alcuni prodotti iconici di diversi settori creativi e gli splendidi video dei Soci Altagamma sulla capacità manifatturiera che è il cuore del Made in Italy.