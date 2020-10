Future USA contrastati, bene il Nasdaq

Blackrock

Citigroup

Johnson & Johnson

JP Morgan

Apple

(Teleborsa) - I Future USA viaggiano in ordine sparso, anticipando una partenza cauta per la borsa di Wall Street, tra meno di un'ora. Poco fa è stato diffuso il dato sull' inflazione americana che ha evidenziato una crescita in linea con le stime degli analisti.Nel frattempoche vede protagonisti oggi i risultati trimestrali di alcune big comeFrattanto, il future sul Dow Jones cede lo 0,59% a 28.627 punti, mentre quello sullo S&P 500 perde lo 0,35% a 3.520 punti, mentre quello sul Nasdaq sale dello 0,50% a 12.156 punti. Sul fronte tecnologico gli investitori guardano adche dovrebbe presentare il nuovo iPhone.