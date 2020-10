Efficienza energetica, Patuanelli: "Motivati ad andare avanti con incentivi"

(Teleborsa) - "Abbiamo dimostrato che siamocon le misure per". Lo ha affermato il Ministro dello Sviluppo Economico, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto sull'efficienza energetica dell'ENEA.Riepilogando i vari step che hanno portato al lancio di ecobonus e sismabonus e dell'incentivo Superbonus 110%, il numero uno del Dicastero di Via Veneto ha ribadito di esseredell'incentivoalmeno di un anno e di rendere strutturale gli incentivi all'efficienza energetica.Patuanelli ha ricordato cheper il governo, perché al di là delle fonti rinnovabili, è cruciale "consumare meno energia"."Riteniamo di aver, sempre migliorabile, certamente - ha concluso - ma credo che, un'interfaccia diretta fra cittadini ed ENEA".Ribadendo il suo ruolo di consulente tecnico-amministrativo e parlando delle polemiche sull'eccesso di documentazione per usufruire degli incentivi, il Presidente dell'ENEAha precisato "quando lo Stato usa i soldi della fiscalità generale, per dare gli incentivi a rimettere a posto la propria casa, è giusto che richieda tutta la documentazione che ritiene necessaria".