Energia, ENEA: 3,5 miliardi investiti con ecobonus nel 2019

(Teleborsa) - Ammontano ad oltregli investimenti per interventi didi cuimiliardi solo nel. Con un risparmio complessivo di circa 17.700 GWh/anno, di cui poco più di 1.250 GWh/anno nel 2019. A tracciare il bilancio di 13 anni di, il meccanismo per incentivare l'efficienza energetica negli usi finali introdotto nel 2007 è, nel nonoe nell'’11°. Grazie a questae ad altre tipologie di incentivo - si legge nella nota - " nel 2019 sono stati ottenuti risparmi per 2sulla bolletta energetica nazionale e una riduzione delle emissioni di CO2 di oltrepresentati oggi, giovedì 15 ottobre, nel corso di un webinar al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Ministro per lo Sviluppo Economico,il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,l’amministratore delegato del GSE,, e il presidente dell’ENEA, Ftra l'altro, evidenziano risultati molto positivi nel 2019 anche pil conto termico, destinato principalmente a iniziative per l’efficienza e per le rinnovabili nella PA, ha registrato un balzo in avanti del 68% rispetto al periodo 2013-2018 con 114 mila richieste totali e un incremento del 29% rispetto al 2018 delle incentivazioni ottenute con un totale pari a 433 milioni di euro; i certificati bianchi, volti ad incentivare l’efficienza nelle imprese, hanno consentito di risparmiare oltre 3,1 Mtep/anno dal 2011.Alcentrato all’obiettivo di risparmio energetico, indicato dal Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica e dalla Strategia Energetica Nazionale: a livello settoriale, ilha già superato il target indicato, l’industria è ben oltre la metà del percorso (61,9%), i trasporti hanno superato la metà dell’obiettivo (50,4%), mentre il terziario, PA compresa, è a meno di un terzo dal target (29,4%). Tra gli strumenti che hanno consentito il raggiungimento di questi risultati figurano anche lefondamentali per ottimizzare gli interventi di efficienza energetica nelle imprese. Asono state presentate circa 11.200 diagnosi: se fossero realizzati gli interventi individuati, si otterrebbe un risparmio totale di 3,7 Mtep/anno, ripartiti soprattutto in minori consumi elettrici (29%), termici (7%) e di carburante (30%)."I risultati che presentiamo oggi evidenziano che l’efficienza energetica è unridurre le bollette, contrastare le emissioni inquinanti, ma anche per la crescita e l’occupazione. In questadobbiamo saper cogliere al meglio queste opportunità e iniziative come il superbonus che vanno nella giusta direzione", ha dichiarato il presidente dell’ENEA"Ampliare ildegli interventi consentirà di amplificare le ricadute dell’efficienza e creare una filiera nazionale della white economy, rilanciando comparti strategici come l’edilizia e la produzione di beni e servizi", ha aggiunto Testa, “ENEA, anche come Agenzia nazionale perè impegnata a 360 gradi in questa sfida che comprende la rigenerazione urbana, la riqualificazione degli immobili più degradati e il contrasto alla, una nuova forma di povertà e rischio sociale che, purtroppo, riguarda un nha concluso.