"Italia 2030", al via il progetto di MiSE e Luiss Business School

(Teleborsa) - Supportare i decisori politici e gli stakeholder economici e sociali nella comprensione dell'economia circolare e delle sue opportunità per la crescita sostenibile del Paese. Questo l'obiettivo di, il progetto lanciato dale dalla. A partire dal 20 ottobre, – fa sapere il Mise in una nota – si terrannoper presentare i risultati delle ricerche svolte in collaborazione con le principali aziende italiane."Italia 2030" prende le mosse dalle attività avviate già a novembre 2019 da Mise e Luiss Business School, con la collaborazione di. In particolare, – si legge nella nota – sono stativolti a mettere a confronto gruppi e aziende con università di primaria importanza, quali. Al centro lenei settori automotive, aerospazio, agricoltura e alimentazione, energia e fonti rinnovabili, gestione dei rifiuti, finanza, chimica verde e costruzioni. Tematiche che il progetto ha messo in connessione con l'indagine sui cambiamenti sociodemografici del Paese, quali trend dei consumi sostenibili, active aging, famiglia, fecondità e lavoro, governo e valorizzazione dell’immigrazione. Ciascun tavolo di lavoro – spiega il Mise – si è concluso con la produzione di un, che fornisce un quadro conoscitivo organico e approfondito dello specifico tema e formula una serie di proposte di policy nell'ambito oggetto della ricerca costituendo il punto di partenza dei webinar. Le riflessioni e i confronti si sono arricchiti ulteriormente con l'e hanno visto le aziende e i gruppi partner di "Italia 2030 elaborare proposte operative e implementabili per il superamento della crisi e il rilancio sostenibile del Paese."Abbiamo promosso Italia 2030 per dare vita a un piano di azione congiunto in cui l'economia circolare fosse al centro delle strategie per il futuro del Paese, a partire proprio da conoscenze e competenze. Solo se continueremo ad avvicinare le opportunità dell'economia circolare a cittadini e aziende, – ha commentato– le sue potenzialità diventeranno reali. È una necessità per il Paese, che non può permettersi di perdere il treno della sostenibilità, ed è resa ancora più impellente alla luce della direzione green del Recovery Fund"."Serve un approccio sinergico per scrivere il futuro del Paese e in questo il ruolo delle università deve essere centrale – ha dichiarato–. Ricerca e competenze devono essere sviluppate nell'ottica di supportare i decisori politici e le aziende nella definizione delle strategie di crescita e innovazione, ancora di più oggi che le sfide sono globali e richiedono un impegno congiunto da parte del mondo del business e delle istituzioni".