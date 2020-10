Rapporto efficienza energetica, Testa: "Risultati importanti nel giro di pochi anni"

(Teleborsa) - Lehanno avuto, grazie alla normativa dell', che si è rivelata un motore per la riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano. Lo ha affermato, Presidente dell'ENEA, alla presentazione delMostrando alcune foto della sede ENEA di qualche anno fa, Testa ha ricordato, fra le altre, l'iniziativa, una delle tante avviate dall'Agenzia negli ultimi anni per incentivare i lavori di efficientamento dei condomini. "Queste foto ci dicono che c'è una storia che è partita qualche anno fa", ha spiegato."Quando siamo partiti con questa idea - ha affermato Testa - ci siamo trovato nel deserto. Tutti ci dicevano che questa nostra idea non avrebbe avuto un futuro. Oggi siamo contenti perché grazie alle ultime innovazioni nel Decreto bilancio abbiamo ottenuto grandi risultati".