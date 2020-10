Ryanair riduce la capacità per la stagione invernale

(Teleborsa) -ha pubblicato il suoaggiornato, chea causa delle ulteriori restrizioni ai voli imposte da alcuni governi dell'UE. Il leggero indebolimento delle prenotazioni a ottobre, si è rivelato più consistente in novembre e dicembre.Alla luce di questo indebolimento della domanda, che si è rivelato più consistente in novembre e dicembre, e del proposito di Ryanair di operare con un, l'(da novembre 2020 a marzo 2021) é stato ulteriormente ridotto portando la capacitàrispetto all'anno precedente. Ryanair prevede di mantenere fino al, ma con frequenze ridotte. Oltre alla chiusura invernale delle basi di Cork, Shannon e Tolosa, Ryanair ha annunciato importanti riduzioni del numero di aeromobili basati in Belgio, Germania, Spagna, Portogallo e a Vienna.Con questa capacità invernale notevolmente ridotta e un load factor del 70% circa,, anche se questa stima potrebbe essere ulteriormente rivista al ribasso se alcuni governi dell'UE dovessero continuare a nuovi lockdown questo inverno.