Il Consiglio dell'UE approva la semplificazione del programma InvestEU

(Teleborsa) - Ilha dato il, nell'ambito del pacchetto "Omnibus II" volto a semplificare la legislazione nel campo dei programmi di investimento dell'UE. Le nuove norme stimoleranno ulteriormente la competitività dell'UE aumentando la capacità di investimento dell'UE di mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati.Questo programma InvestEU semplificato, in particolare relative alla bussola della competitività, al Clean Industrial Deal, alla politica industriale della difesa e alla mobilità militare. La legge rivista renderà inoltre più facile per gli Stati membri contribuire al programma e semplificherà gli adempimenti amministrativi."Il Rapporto Draghi non ha lasciato dubbi sul fatto che l'Europa abbia un disperato bisogno di maggiori investimenti - ha detto Morten Bodskov, Ministro dell'Industria, delle Imprese e delle Finanze della Danimarca (che ha la presidenza di turno) - Viviamo in un mondo in cui paesi come la Cina e gli Stati Uniti stanno correndo a perdifiato. Oggi, siamo proprio in grado di farlo. Con questa legge, mobiliteremo almeno altri 50 miliardi di euro di investimenti tramite il programma InvestEU. Allo stesso tempo, stiamo riducendo la burocrazia per le aziende che richiedono i fondi e per i partner esecutivi. Nel complesso, questa è una giornata positiva per la competitività europea".Il regolamento rivisto migliora e rafforza l'attuale programma Invest EU:di 2,9 miliardi di euro (da 26,2 miliardi di euro a 29,1 miliardi di euro); e agevolando l'uso combinato della garanzia "Invest EU" con la capacità esistente disponibile nell'ambito di: il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), lo strumento di debito del Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) e il cosiddetto "strumento di debito InnovFin", un'iniziativa lanciata dal gruppo BEI a sostegno della ricerca e dell'innovazione.Il regolamento rivistoper i partner attuatori, gli intermediari finanziari e i destinatari finali, con un risparmio stimato di 350 milioni di euro. In particolare, il regolamento include una definizione rivista di PMI e riduce il numero di indicatori che i partner attuatori dovranno presentare per le operazioni di piccole dimensioni non superiori a 300.000 euro. Infine, la legge rivista riduce la frequenza e la portata degli obblighi di rendicontazione da parte dei partner attuatori, passando da una rendicontazione semestrale a una annuale.