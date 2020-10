Vino e "semestre Covid": quali effetti su commercio mondiale?

(Teleborsa) - Il(marzo-agosto) pesa anche suldi vino, con una contrazione senza precedenti. Nei Paesi extra-Ue - secondo le elaborazioni dell'su base dogane - gli scambi complessivi di vino nel semestre considerato hanno subito un calo a valore del 15,2%, con una perdita equivalente di circa 1,4 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Il dè relativo alle bollicine (-28,8%), che "sgasate'"dal lockdown perdono quota in tutti i 10 top importer, che rappresentano ildel mercato extra-Ue.In tutto ciò ilpur registrando il peggior risultato degli ultimi trent'anni, riesce a contenere le perdite e a chiudere il semestre di emergenza sanitaria a -8,6%, dopo un eccellente avvio di anno. Nel primo bimestre il trend segnava infatti +14,5%.Per il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani, "in un altro periodo l'export in calo di quasi il 9% significava crisi, oggi è una mezza vittoria se si guardano i competitor, ma ile la congiuntura non aiuta. Il nostro osservatorio evidenzia uno scenario sempre più asimmetrico all'interno del comparto, e a pagare sono soprattutto le piccole e medie imprese di qualità, asse portante del Made in Italy.