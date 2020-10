Flybe tornerà a volare agli inizi del 2021

(Teleborsa) - La compagnia aerea regionale britannicaha annunciato che. Dopo l’annuncio di fallimento lo scorso mese di marzo, Flybe è stata, società affiliata al consulente per gli investimenti ed ex azionista della stessa compagnia aerea,L’idea è quella di tornare a operare come, mantenendo il marchio Flybe, che ha rappresentato in passato la più grande compagnia aerea regionale d’Europa. Prima del default, Flybenel Regno Unito, coprendo il, e in Europa, trasportando circa 8 milioni di passeggeri all’anno.