SdR, Manetti (Intermonte): in fase di normalizzazione le Small e Mid Cap sono ottima opportunità

Intermonte





(Teleborsa) - "Ilè stato, sulla scia del forte rialzo dei tassi dell'anno precedente,, quindi il gestito che ha avuto deflussi netti anche piuttosto importanti sembra essere stato quasi interamente sostituito dai titoli di Stato non solo in Italia ma in generale questo è un trend globale. È evidente che questo non può essere non può fare parte di una programmazione di medio termine per nessun risparmiatore, quindi pensiamo che dopo una pausa legata appunto movimento di tassi estremamente violento si tornerà verso una fase di normalizzazione e quindi". Lo ha detto a Teleborsa, Amministratore Delegato di, in occasione della 14esima edizione del Salone del Risparmio, l'evento simbolo dell'industria italiana del risparmio gestito, organizzato da Assogestioni."Le, soprattutto in Italia, è da un anno e mezzo che hanno registrato un differenziale di performance in assoluto ma soprattutto rispetto agli indici principali, che statisticamente non si era mai verificato in quasi 30 anni di storia - ha detto Manetti - Considerando che la maggior parte di queste aziende sono aziende molto ben diversificate, a ottima conduzione familiare, con un occhio di riguardo gli azionisti e che oggi - proprio perché sono state un po' dimenticate dal mercato - trattano a valutazioni molto interessanti, pensiamo chee un'ottima opportunità di medio termine"."Le PMI italiane hanno sicuramente sofferto più di 2 miliardi e mezzo di deflussi dai PIR negli ultimi 18 mesi e questo le ha sicuramente impattate in termini proprio didi questi titoli, e la liquidità chiaramente è una caratteristica importante per poter renderle attraenti", ha sostenuto Intermonte."Ci sono diverse proposte a livello governativo per il rilancio dei PIR - ha aggiunto - intanto l'cioè il fatto di poter avere più di un solo PIR è sicuramente un'evoluzione molto importante, il fatto che si parli di potercome forma per veicolare capitali sull'economia reale, pensiamo siano tutte iniziative molto importanti per sostenere il mercato italiano e sostenere appunto la ripresa del segmento delle PMI che ci aspettiamo nei prossimi mesi".