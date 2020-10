Rete Unica, Gubitosi: "Acceleriamo sotto egida Governo"

(Teleborsa) - Va avanti, sotto l'egida del Governo, la marcia verso la. "Con qualche accelerazione e qualche rallentamento, ma direi che si sta procedendo con sicurezza" ha assicuratonel corso del suo intervento alLa sfida ora è migrare clienti verso la fibra. Con la creazione di– ha spiegato Gubitosi – "abbiamo l'obiettivo di poggiare a terra quanta più rete possibile,migrare grande parte dei nostri clienti verso le reti moderne. È un obiettivo ambizioso, che finora non è stato mai fatto". Perno fondamentale di questa partita verso la creazione di una rete unica integrata e aperta è il coinvestimento. "Noi – ha sottolineato l'ad di Tim – siamo ovviamente a favore di un assetto di mercato compatibile e coerente con quanto sancito dal nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche, cioè con il. Per noi questo è un tema fondamentale del quadro che si delineerà qualora si dovesse dare vita a una rete unica integrata, aperta. L'infrastruttura unica a livello nazionale porterà a un punto in cui potremo parlare di altre cose: di dati, che sarà il grande tema del 2021, data center, hedge computing, intelligenza artificiale. La rete è un fattore abilitante e ormai è un tema vecchio: dovremmo assicurarci di farla il più in fretta possibile e andare più avanti degli altri paesi su queste cose perché così rafforziamo la competitività italiana. Avremo questa occasione unica".Per Gubitosi l': chiusura digital divide, sviluppo banda larga e migrazione dei clienti su Ftth; accelerazione del 5G, sviluppo del servizio cloud e data; lo sviluppo servizi IoT e connessi (blockchain, cybersecuruty, inelligenza artificiale e analytics) e soprattutto le competenze digitali. "Senza la capacità di utilizzare le opportunità offerte dalla rete tutti gli altri quattro punti – ha sottolineato l'Ad – si rivelerebbero investimenti in cattedrali in un deserto culturale che dobbiamo assicurarci di evitare".Sul fronte delper Gubitosi l'Italia "è messa bene" e ha un vantaggio che non deve perdere. Per questo l'Ad, sulla scia di quanto sta avvenendo in altri paesi europei, ha auspicato unsottolineando come le reti siano complementari. "Non si può – ha spiegato – immaginare una rete fatta solo di fibra ottica perché sarebbe limitata e così non se ne può immaginare una esclusivamente mobile". Nel dettaglio – ha annunciato Gubitosi – "dovrebbe essere la prima area metropolitana coperta a fine anno, poi si passerà ale altre grandi città e le aree di comunicazione come ferrovie ed aeroporti"."Nel 2021 dovremo iniziare a chiudere il digital divide in quante più aree possibili, è un lavoro su cui bisogna fare sistema" ha ribadito Gubitosi ricordando anche il. Ma "quello della connettività – ha ricordato – è uno dei nostri punti meno deboli, siamo in linea con l'Europa e sono sicuro che quando vedremo ilsaremo oltre la media europea. I nostri punti di forza sono il 4G e il 5G, che ci vede per una volta fra i front runner. Non dobbiamo perdere questo vantaggio".