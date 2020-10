Coca-Cola, in rialzo grazie alla trimestrale

Coca Cola

(Teleborsa) - Bene, con un rialzo dell'1,49%.A fare da assist al titolo contribuisce la trimestrale annunciata dal colosso delle bevande analcoliche. Il terzo trimestre si è chiuso conpari a 1,74 miliardi di dollari, (40 centesimi per azione), in calo rispetto ai 2,59 miliardi, (60 centesimi per azione) dello stesso periodo dell'anno scorso. Escluse le voci di bilancio straordinarie, il gigante americano ha riportato un profitto per azione di 55 centesimi, facendo meglio dei 46 centesimi per azione attesi dagli analisti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 51,98 USD a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 49,95 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento diè confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 51,98.