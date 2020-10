Whirpool: il tavolo resta aperto al Mise, la vertenza arriva in CdM

(Teleborsa) - Il tavoloresterà aperto ale verrà aggiornato al termine delprevisto in serata.È quanto dichiarato dalla sottosegretaria al Mise,, spiegando che si tratterà di un tavolo permanente "in cui parteciperanno tutti le parti". L'obiettivo dell'iniziativa è quello di "discutere con tutti gli attori, visto che le relazioni industriali con l'azienda si sono deteriorate nel tempo. Dal Governo, e lo ha confermato anche l'azienda, sono stati portati avanti sforzi unici, ma non possiamo più sottostare ai desiderata e alle pretese della multinazionale".E ha aggiunto: "Abbiamo lavorato incessantemente, e lo stiamo continuando a fare, per laper i lavoratori dicon delle prospettive importanti e non per un futuro di sussistenza".Continuano arrivare nel frattempo le duredei sindacati di fronte alla conferma di questa mattina di stop alla produzione nel sito campano dell'amministratore delegato di Whirpool per l'Italia,"Auspichiamo che il consiglio dei ministri di questa sera assuma decisioni che costringano Whirlpool ad applicare quanto previsto dal piano industriale rispettando gli impegni presi. È necessario che nell'incontro con il premier Giuseppe Conte si produca un cambiamento di posizione dell'azienda – ha dichiarato, segretario generale della– Qualora questo non dovesse succedere si aprirà uno scontro con Whirlpool a tutto campo sia a livello nazionale che a Napoli, già a partire dal presidio di domani in piazza del Plebiscito e dallo sciopero del 5 novembre. Metteremo in campo azioni eclatanti. Se qualcuno pensa che dobbiamo maturare il lutto, si sbaglia. Sarà il Vietnam per la Whirlpool. I lavoratori riapriranno la produzioni di lavatrici a Napoli"."L'atteggiamento del Governo nei confronti dei lavoratori è offensivo – esortano, segretario generale Uilm, e, segretario nazionale e responsabile settore elettrodomestico – il ministro Patuanelli e tutto il Governo devono assumersi le proprie responsabilità, non si possono abbandonare i lavoratori di Napoli, per di più in un territorio già in difficoltà e in piena pandemia".