Scuola, Dsga hanno più tempo per predisporre il programma 2026 come chiesto ANIEF

"Come richiesto da Anief,
è stata approvata la proroga per la predisposizione del programma annuale 2026
. Anche quest’anno, dunque, i termini per elaborare il documento programmatico gestionale, amministrativo e contabile delle scuole
vengono estesi di 45 giorni.
I DSGA
, che materialmente curano la redazione del programma annuale, avranno quindi più tempo
: la nuova scadenza per la predisposizione è fissata al 15 gennaio, mentre entro il 15 febbraio dovranno arrivare sia il parere dei revisori dei conti sia la delibera del Consiglio d’istituto". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, capo dipartimento Condir-Anief.
"Si tratta di una proroga necessaria,
considerando il carico di lavoro particolarmente gravoso delle segreterie, impegnate nelle rendicontazioni dei progetti PNRR e nella complessa questione del passweb, ancora irrisolta da parte dell’amministrazione nonostante segnalazioni, solleciti e i lavori del tavolo sulle semplificazioni amministrative.
Questa misura non risolve certo tutti i problemi, ma consentirà a dirigenti e personale di segreteria, in particolare ai DSGA, di operare con maggiore serenità.
Resta però indispensabile – e lo abbiamo ribadito al tavolo delle semplificazioni – procedere con urgenza alla revisione del decreto interministeriale 129/2018, ormai superato sia rispetto alla normativa sugli appalti pubblici sia rispetto alle esigenze della stessa contabilità scolastica, che deve finalmente essere adeguata al quadro generale della contabilità pubblica", conclude Sorrentino.
"