Coronavirus, aumentano ancora i contagi in Italia. Verso nuovo lockdown?

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi registrati nel nostronelle ultime 24 ore emorti, a fronte di più di 180 mila tamponi effettuati. Nuovo balzo dei ricoveri in terapia intensiva: sonopiù di ieri. Questi i numeri diffusi dal Ministero della Salute.in totale, i posti occupati da malati Covid inin tutta Italia. Secondo quanto riporta Instant Report Covid-19, iniziativa dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’università Cattolica, inil sistema sarebbe già in affanno. Tuttavia, si evince dal documento, la letalità del coronavirus in Italia "sembra essersiridotta danon si può pensare che con migliaia di infetti ogni giorno si possa seguire il tracciamento tradizionale. E' per questo che sono necessari provvedimenti restrittivi, ne sono stati presi già di significativi. Il punto è vedere se possono funzionare e il tempo è molto limitato". A dirlo, direttore Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, collegato con SkyTg24."Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato, per questo rimaniamo vigili e pronti a intervenire dove necessario", ha detto il Premier Conte, in collegamento con il Festival del Lavoro ribadendo la linea ancora una volta prudenziale sulle misure da adottare. Intanto il Presidente dellachiede al Governo un nuovoprima che sia troppo tardi.Sale anche ilin particolare del Pd con il segretarioi che lancia un "allarme rosso" sulla situazione sottolienando che il Pd sente tutta la responsabilità di questa fase: vogliamo - dice - essere il pilastro politico dell'aiuto agli italiani. Vedremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni se le decisioni" che si stanno assumendo anche a livello locale "sono sufficienti".Il virus continua a correre anche nel resto. Dopo laraggiunge la soglia del milione di casi di coronavirus. E man mano che in Europa si rilevano impennate nei numeri, le misure restrittive si estendono a macchia d'olio: mentre si valuta ancora il coprifuoco per Madrid, inil premier Kyriakos Mitsotakis ha annunciato che da sabato scatterà il coprifuoco notturno nelle zone più a rischio, fra cui rientrano Atene e Salonicco, e che la mascherina diventerà