Neosperience acquista azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato che, dal 19 al 23 ottobre 2020, sono state acquistate 5.500 azioni proprie, pari allo 0,0757 del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 5,2255 euro, per un controvalore complessivo di 28.740,00 euro.Tali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea della Società del 13 luglio 2020.Al 26 ottobre, la società attiva nel settore della Digital Customer detiene direttamente 9.450 azioni proprie, pari allo 0,1301% del capitale sociale versato.Intanto, in Borsa, si contrae la performance di, con i prezzi allineati a 5 euro, per una discesa dello 0,99%