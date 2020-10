Commercialisti, De Lise chiede cambio di passo a Governo

(Teleborsa) - "Sette leggi, 15 decreti legge, 21 DPCM, 19 protocolli anticontagio, 35 circolari dell’Inps, 12 circolari dell’Inail, numerosissime circolari esplicative, risposte, risoluzioni e provvedimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Anche i numeri del mondo professionale, come quelli sanitari che purtroppo riguardano i cittadini di tutto il Paese, sonoperché denotano un’assoluta mancanza di programmazione da parte del Governo. Adesso è ricominciato il festival dei DPCM,che non promette niente di positivo per la nostra categoria".Lo affermapresidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, sottolineando che "l'attività del Governo, che si è basata in questi mesi di emergenza sul promettere liquidità un po’ per tutte le categorie economiche (ad esclusione dei professionisti),. "Ma adesso - prosegue - si va addirittura oltre, violando il principio cardine dell’equità e promettendo nuovi contributi a fondo perduto. Eppure, alcuni contribuenti stanno ancora attendendo il fondo perduto di luglio/agosto.non è bastata la farsa del bando Invitalia, o l’errata valutazione sul fondo sanificazione?".“Purtroppo dobbiamo rilevare che continua ache si occupa fisco ed economia. Non coinvolgere i professionisti è un errore che potrà avere effetti disastrosi: 10 mila pagine di provvedimenti sono un costo sociale in termini di ore di lavoro sottratte agli studi professionali e soprattutto in termini di distanza siderale dai cittadini. Si impone una celere inversione di tendenza - conclude il Presidente dei giovani commercialisti - in cui ilPer evitare che ladi Decreti ci travolga”.