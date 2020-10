Turismo, Commercialisti: "Necessarie misure più incisive"

(Teleborsa) - Il mondo ha vissuto e sta vivendo una delle più drammatiche crisi della storia recente, ma l'analisi degli scenari economici indica checon un totale di visitatori del, grazie al trend dettato dal turismo domestico. È quanto è emerso dal webinar sul futuro del turismo made in Italy organizzato dalnell'ambito delle iniziative sul cluster d'impresa.L'evento – fa sapere l'Odcec in una nota – è stato caratterizzato da due workshop. Alla prima sessione di lavori, introdotta e moderato da, segretario nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili italiani e consigliere delegato del Progetto Attività d'impresa, hanno partecipato(presidente),(presidente),Sgr head of tourism),(Str Director Italy), e). Al secondo workshop, moderato da, consigliere dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, cluster "Made in Italy", sono intervenuti(responsabile Grandi Progetti),(Managing Director),(Ceo),(presidente),(direttore), e(Partner Head of Hospitality Italy at).Secondo il, pubblicato dai commercialisti lo scorso aprile alla luce dell'emergenza epidemiologica con le analisi e le proposte della categoria per i singoli cluster d'impresa, il cluster turismo si compone essenzialmente delle attività degli alberghi, della ristorazione, delle agenzie di viaggio e tour operator e degli stabilimenti termali. Si tratta, complessivamente, di(di cui) eIl cluster occupa complessivamentee realizzaed uncirca. Dalla banca dati Aida risultano 72.888 società di capitali ad aprile 2020."L'Italia – sottolinea l'Odcec – è in una situazione diversa rispetto ad altre destinazioni mondiali: il settore del turismo vale molto, tra ilPiù della metà di chi fa vacanze in Italia arriva dall'estero ma molti turisti italiani potrebbero fare in Italia vacanze che altrimenti avrebbero fatto all'estero, compensando in parte la perdita di turisti stranieri". Da questa considerazione arrivano leper le imprese e la necessità di investimenti in innovazione. "Il Governo italiano – afferma l'Odcec – ha introdotto misure per contenere la diffusione del virus e garantire la sicurezza sanitaria nazionale, è intervenuto con la creazione di fondi di emergenza, con l'estensione e con il rafforzamento degli ammortizzatori sociali e con ulteriori strumenti di sostegno come il bonus vacanze". Rispetto aldai lavori è emerso che sarebbero utili "misure più incisive come la, dando l'opportunità agli italiani di dedurre interamente la spesa delle vacanze in Italia. Punti chiavi – evidenzia l'Odcec – per prepararsi a valorizzare le opportunità del turismo sono stati individuati nella sostenibilità, rigenerazione, innovazione e creatività. Il futuro dipende anche da una nuova cultura di impresa che porta verso le aggregazioni e allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione aziendale e governance".