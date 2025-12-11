Professioni, domani a Padova il Forum dei Giovani Commercialisti

(Teleborsa) - Domani,a partire dalle ore, ilospiterà ilpromosso dall’, un momento di confronto nazionale sui cambiamenti in atto nella professione e sul ruolo dei giovani negli Ordini territoriali.L’appuntamento, dal titolo "", riunirà rappresentanti degli Ordini, componenti dell’Unione e professionisti da tutto il Paese per discutere dei temi di maggiore attualità per la professione, a partire dagli esiti del questionario diffuso nelle scorse settimane tra gli iscritti dell’UNGDCEC. "L’obiettivo – commenta- è capire le esigenze emerse dal territorio e i limiti operativi incontrati dagli ordini territoriali onde poter sviluppare linee di azione concrete, mettendo al centro con proposte fattive il contributo dei giovani commercialisti".La prima tavola rotonda sarà dedicata proprio, "per capire – evidenzia Cataldi - come passare dalle idee all’azione in un’ottica di maggiore tutela della professione e di rafforzamento del presidio etico". A dar voce a ciò che l’Unione si aspetta dagli Ordini territoriali sarannoNella seconda tavola rotonda ilcon uno sguardo istituzionale alle sfide attuali e future. I presidenti, ormai uscenti, condivideranno le principali criticità che i commercialisti affrontano a livello locale, offrendo spunti e soluzioni operative per rendere più efficace il supporto agli iscritti.Presidente UNGDCEC e Presidente Fondazione Centro Studi UNGDCEC parleranno di ciò che è stato, di quanto è stato possibile fare con i PresidentiLa terza tavola rotonda sarà infine dedicata alle, se quella precedente era una tavola volta all’ormai passato, questa è invece proiettata al futuro. Alessandro Bonandini incontrerà i candidati. Un dialogo sulle opportunità e le responsabilità che attendono i nuovi presidenti locali, con un focus sulla capacità della nuova generazione di guidare il cambiamento con uno sguardo innovativo, passando da ciò che è stato a ciò che sarà possibile realizzare a livello territoriale per gli iscritti, per i giovani."Con il Forum di Padova, insomma, vogliamo fare un passo ulteriore:", conclude il. "È il momento che i giovani commercialisti diventino davvero protagonisti dei cambiamenti in corso, contribuendo a ripensare il ruolo degli Ordini e il futuro della professione con responsabilità e visione".