Pari opportunità, le barriere invisibili: il 25 novembre a Roma il convegno nazionale dei commercialisti

(Teleborsa) - In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il Comitato Nazionale Pari Opportunità (CNPO) dei Commercialisti
ha organizzato il convegno "Le barriere invisibili",
che si svolgerà il 25 novembre a Roma, presso il Centro Congressi Roma Eventi-Fontana di Trevi in piazza della Pilotta 4, e in diretta streaming (ore 9.30-13.30). L'evento si aprirà con i saluti di Elbano de Nuccio
, Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti; Alessandra Locatelli,
Ministra per le Disabilità; Rosa D'Angiolella,
Presidente CNPO Commercialisti. Introduce i lavori Francesca Riso, Segretaria CNPO Commercialisti.
In apertura interverrà Claudia Cattani
, Componente del CNPO dei Commercialisti. Seguirà la presentazione dei dati del bilancio di genere nazionale dei commercialisti e dei risultati del questionario nazionale CPO sugli iscritti all'albo dei commercialisti a cura di Elena Briata, Componente del CNPO dei Commercialisti.
Successivamente ci sarà un focus sulla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne,
moderato e coordinato da Liliana Smargiassi,
Consigliera nazionale dei commercialisti e Delegata al CPO Nazionale. Parteciperanno i rappresentanti degli enti con cui sono stati siglati protocolli d'intesa in materia di Pari Opportunità: Gino Cecchettin
, Fondazione "Giulia Cecchettin"; Katja Besseghini,
Board member di UN Women Italy; Cinzia Sassi,
Project Manager Fondazione della professione psicologica "Adriano Ossicini", insieme a Ivana De Michele
e Chiara Bedei,
Componenti del CPO Nazionale dei Commercialisti.
La giornata si concluderà con la tavola rotonda "Le barriere invisibili nelle pari opportunità",
moderata e coordinata da Aurelia Isoardi
, Vicepresidente del CPO Nazionale dei Commercialisti. Interverranno Giovanna Spatari,
Rettrice dell'Università degli Studi di Messina e Delegata CRUI per le tematiche di genere; Federica Abelli,
Presidente Commissione "Parità di Genere" del CNDCEC; Gennaro Ciaramella,
Presidente Commissione "Politiche Giovanili, Welfare e facilitazioni all'ingresso" del CNDCEC; Alfonsina Pepe,
Presidente Commissione "Analisi e valutazione rapporto professione/Giovani e Genere" del CNDCEC; Luigi Greco e Simonetta Murolo,
Componenti CPO Nazionale dei Commercialisti.