Pari opportunità, le barriere invisibili: il 25 novembre a Roma il convegno nazionale dei commercialisti

(Teleborsa) - In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, ilha organizzato il convegnoche si svolgerà il 25 novembre a Roma, presso il Centro Congressi Roma Eventi-Fontana di Trevi in piazza della Pilotta 4, e in diretta streaming (ore 9.30-13.30). L'evento si aprirà con i saluti di, Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti;Ministra per le Disabilità;Presidente CNPO Commercialisti. Introduce i lavori Francesca Riso, Segretaria CNPO Commercialisti.In apertura interverrà, Componente del CNPO dei Commercialisti. Seguirà la presentazione dei dati del bilancio di genere nazionale dei commercialisti e dei risultati del questionario nazionale CPO sugli iscritti all'albo dei commercialisti a cura di Elena Briata, Componente del CNPO dei Commercialisti.Successivamente ci sarà unmoderato e coordinato daConsigliera nazionale dei commercialisti e Delegata al CPO Nazionale. Parteciperanno i rappresentanti degli enti con cui sono stati siglati protocolli d'intesa in materia di Pari Opportunità:, Fondazione "Giulia Cecchettin";Board member di UN Women Italy;Project Manager Fondazione della professione psicologica "Adriano Ossicini", insieme aComponenti del CPO Nazionale dei Commercialisti.La giornata si concluderà con lamoderata e coordinata da, Vicepresidente del CPO Nazionale dei Commercialisti. InterverrannoRettrice dell'Università degli Studi di Messina e Delegata CRUI per le tematiche di genere;Presidente Commissione "Parità di Genere" del CNDCEC;Presidente Commissione "Politiche Giovanili, Welfare e facilitazioni all'ingresso" del CNDCEC;Presidente Commissione "Analisi e valutazione rapporto professione/Giovani e Genere" del CNDCEC;Componenti CPO Nazionale dei Commercialisti.