e-Novia, CdA propone POC da 2,1 milioni di euro per soddisfare banche e chiudere CNC

e-Novia

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, ha approvato di proporre all'assemblea degli azionisti di conferire al consiglio stesso lain azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto.La proposta si inserisce nel quadro del piano di risanamento avviato, che ha visto e-Novia accedere nel luglio 2024 alla Composizione Negoziata della Crisi (CNC). Nel corso della CNC, sono, tra cui un primo aumento di capitale di 3 milioni di euro e l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo di 2 milioni di euro, che hanno permesso di prorogare le misure protettive e proseguire le trattative con i creditori sociali.La nuova proposta è finalizzata a reperire le risorse necessarie pere stralciare il proprio credito a condizione che la finanza raccolta sia destinata esclusivamente al loro credito. L'operazione consentirà di completare il percorso di risanamento, chiudere la procedura CNC e garantire e rispetto delle tempistiche previste.