e-Novia, CdA propone POC da 2,1 milioni di euro per soddisfare banche e chiudere CNC

(Teleborsa) - Il CdA di e-Novia
, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, ha approvato di proporre all'assemblea degli azionisti di conferire al consiglio stesso la delega ad emettere in una o più tranche, obbligazioni convertibili e/o convertende
in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di 2.060.000 euro
, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto.
La proposta si inserisce nel quadro del piano di risanamento avviato, che ha visto e-Novia accedere nel luglio 2024 alla Composizione Negoziata della Crisi (CNC). Nel corso della CNC, sono state adottate diverse misure
, tra cui un primo aumento di capitale di 3 milioni di euro e l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo di 2 milioni di euro, che hanno permesso di prorogare le misure protettive e proseguire le trattative con i creditori sociali.
La nuova proposta è finalizzata a reperire le risorse necessarie per soddisfare i creditori bancari, che hanno manifestato disponibilità a sottoscrivere gli accordi
e stralciare il proprio credito a condizione che la finanza raccolta sia destinata esclusivamente al loro credito. L'operazione consentirà di completare il percorso di risanamento, chiudere la procedura CNC e garantire e rispetto delle tempistiche previste.(Foto: © rawpixel)