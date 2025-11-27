Milano 26-nov
43.130 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 26-nov
9.692 0,00%
Francoforte 26-nov
23.726 0,00%

e-Novia, CdA propone POC da 2,1 milioni di euro per soddisfare banche e chiudere CNC

Finanza
e-Novia, CdA propone POC da 2,1 milioni di euro per soddisfare banche e chiudere CNC
(Teleborsa) - Il CdA di e-Novia, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan e attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile, ha approvato di proporre all'assemblea degli azionisti di conferire al consiglio stesso la delega ad emettere in una o più tranche, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo complessivo di 2.060.000 euro, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto.

La proposta si inserisce nel quadro del piano di risanamento avviato, che ha visto e-Novia accedere nel luglio 2024 alla Composizione Negoziata della Crisi (CNC). Nel corso della CNC, sono state adottate diverse misure, tra cui un primo aumento di capitale di 3 milioni di euro e l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo di 2 milioni di euro, che hanno permesso di prorogare le misure protettive e proseguire le trattative con i creditori sociali.

La nuova proposta è finalizzata a reperire le risorse necessarie per soddisfare i creditori bancari, che hanno manifestato disponibilità a sottoscrivere gli accordi e stralciare il proprio credito a condizione che la finanza raccolta sia destinata esclusivamente al loro credito. L'operazione consentirà di completare il percorso di risanamento, chiudere la procedura CNC e garantire e rispetto delle tempistiche previste.

(Foto: © rawpixel)
Condividi
```