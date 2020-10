ASPI, Fondo TCI ribadisce: valore è pari a 11-12 miliardi

Atlantia

(Teleborsa) -, che conferma la precedentedell'asset, torna in campo il, azionista di, ribadendo che il valore si aggira attorno agli. Un importo decisamente più alto di quello che, secondo fonti, sarebbe stato indicato dalla cordata guidata da CDP, attorno agli 8-9 miliardi., ha affermato il numero uno del fondo londinese,, in una intervista all'agenzia faz, aggiungendo che "prima che il ponte crollasse la partecipazione era stimata in 15 miliardi"Il numero uno di TCI torna dunque ad appellarsi alla UE, affermando che "l'Italia viola le regole europee" "la minaccia di revocare la concessione, prima di un risultato dell'inchiesta giudiziaria, è una chiara violazione dei principi europei" ed è "illegale"."L'Ue dovrebbe intervenire e l'Italia, come Stato membro, dovrebbe rispettare le regole", ha concluso.