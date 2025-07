Alleanza Assicurazioni lancia “Orizzonte Valore”

(Teleborsa) -, Compagnia del Gruppo Generali, punta super rispondere alle esigenze di diversificazione dei portafogli di investimenti degli italiani. In un contesto in cui la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane continua a crescere, superando per la prima volta la soglia dei 6.000 miliardi di euro - dei quali oltre il 26% è detenuto su conti correnti e depositi -, la, rinnova la sua offerta con una soluzione di investimento "Orizzonte Valore" ideata perUn’offerta che dimostra come, attraverso una migliore allocazione delle risorse basata sulla protezione del proprio patrimonio, sia possibile indirizzare al meglio i propri capitali per l’investimento equilibrato e strategico., ha commentato: "con un percorso basato su affidabilità, trasparenza e apertura alla sostenibilità e all’innovazione. Grazie alla consulenza della nostra Rete di 10mila persone e alla nostra offerta distintiva, siamo in grado di offrire risposte ai nuovi bisogni di oggi e a quelli di domani.con una soluzione flessibile e accessibile a tutti i risparmiatori, rispondendo concretamente al nostro compito di assicuratori responsabili".Tra ile nell’ultimo anno la FABI2 ha riscontrato un aumento di oltre il 4% nel comparto delle polizze assicurative, a testimonianza di una nuova sensibilità delle famiglie per questo genere di investimento. In parallelo, l’osservatorio evidenzia un netto contenimento della tendenza all’accumulo di liquidità su conti correnti e depositi (1.593 miliardi di euro nel 2024), rispetto agli anni della pandemia quando l’incertezza e i consumi ridotti avevano determinato una situazione di "stallo finanziario" esponendo i risparmi all’erosione dell’inflazione. Il: da 722 miliardi a quasi 850 miliardi.Un segnale chiaro dell’appetito crescente per prodotti più dinamici e diversificati, in un contesto di rendimenti ancora interessanti e di maggiore propensione al rischio da parte dei risparmiatori.che unisce la stabilità della Gestione Separata Euro San Giorgio e il potenziale del Fondo Interno Allocazione Dinamica. Grazie a due diverse combinazioni di investimento, con "Orizzonte Valore" è possibile scegliere tra:: 50% Gestione Separata e 50% Fondo Interno: 30% Gestione Separata e 70% Fondo InternoInoltre, la soluzione offre la possibilità per il cliente di passare da una. Laha l’obiettivo di stabilizzare i rendimenti nel tempo, mantenendo un basso livello di rischio; mentre il Fondo Interno Allocazione Dinamica investe nei mercati azionari e obbligazionari alla ricerca delle migliori opportunità di rendimento, con prevalenza in titoli che promuovono caratteristiche sociali e ambientali, con un focus dedicato alla sostenibilità."Orizzonte Valore" tutela il cliente e i propri cari, garantendo un importo pari almeno alla somma dei premi investiti. Inoltre, "Orizzonte Valore" propone una copertura complementare in