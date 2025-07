Mercato M&A in Italia: in primo semestre chiuse circa 30 miliardi di operazioni

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre dell'anno,mentre si riduce il numero di operazioni. Nei primi sei mesi si sono infattiregistrati nello stesso periodo del precedente anno. Il controvalore è guidato dalleIn particolare, nel secondo trimestre, da segnalare l’acquisizione da parte del fondo americanoPer, Partner KPMG e curatore del rapporto: “Il mercato M&A in Italia dimostra ancora una volta la sua resilenza, nonostante le crisi geopolitiche e il complesso scenario macro-economico che hanno caratterizzato il semestre appena concluso. Dati sostanzialmente in linea con il 2024 anche grazie alla finalizzazione di diversi grandi deal con valori superiori al miliardo di euro”.ribadisce per il 2025 la propria posizione di leadership, rappresentando il 50% sia in termini di controvalori (circa 15 miliardi di euro) che di numero di operazioni (337 deals). Seguono le operazioni cross border, con 196 deals conclusi da investitori esteri per un controvalore complessivo di oltre 9 miliardi di euro, mentre le società italiane hanno investito 6,2 miliardi dieuro in 130 società estere.italiani ed esteri, si confermano il primo investitore sul mercato italiano in termini di controvalori con 9,2 miliardi di euro di investimenti diretti, per 75 operazioni concluse, mostrando una fiducia elevata in un contesto europeo a bassa crescita. Ne è un esempio il fondo americano KKR che ha acquisito il 30% di Enilive per un corrispettivo di circa 3,5 miliardi di euro, confermando l’attrattività di Enilive per il mercato e rafforzando ulteriormente la posizione della Società come leader di mercato.circa il 90% del controvalore delle transazioni è generato dai seguenti tre macro-settori: i) Energy & Utilities con 8,2 miliardi di euro; ii) Financial Services con 6,4 miliardi di euro; iii) Consumer & Industrial Markets con, rispettivamente, 6,1 e 5,9 miliardi di euro.La pipeline attesa per il 2025 sul mercato italiano in termini di operazioni annunciate, ma non ancora finalizzate, si attesta su oltre 40 miliardi di euro, guidata principalmente dalla spinta al consolidamento nel settore Bancario e Assicurativo, dalla corsa al raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica per