Coronavirus, Puglia: Emiliano chiude tutte le scuole

(Teleborsa) -

"Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado". È quanto ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su Sky Tg24.



"Nelle scuole primarie – ha affermato Emiliano – abbiamo numeri pesantissimi". Restano escluse dal provvedimento solo le scuole per l'infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria.



Alla base della decisione vi è – ha spiegato il presidente della Regione Puglia – l'aumento dei contagi. "Abbiamo verificato – ha concluso Emiliano – ed è coinciso con la riapertura delle scuole".