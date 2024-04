Piano Estate al via, ANIEF: "urgenti i contratti per collaboratori PNRR"

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi, alun’informativa avente ad oggetto il Programma Nazionale “Scuola e competenze” FSE-FESR 2021-2027 con specifico riferimento all’avvisoPresente per l’Amministrazione il Direttore Generale dell’Unità di Missioneche ha illustrato il progetto relativo al Piano Estate che avrà una programmazione biennale. L’adesione sarà su base volontaria e vedrà anche il coinvolgimento dei Comuni. È in corso, infatti, un’intesa conDal punto di vista operativo è stato precisato che l’avviso sarà semplificato ed a costi standard. Tutta la gestione avverrà su una piattaforma unica “Sif 21/27” che consente lo scambio dei dati (non più su due piattaforme separate GPU e SIF), con lo scopo di semplificare i processi, scrivanie virtuali per ogni profilo coinvolto (DS e DSGA automaticamente profilati, accesso con spid e Cie per Esperti e tutor) ed una totale dematerializzazione della gestione documentale.La ripartizione delle risorse firmata dal Ministro consente di attivare un minimo di 60 a circa 300 ore di progettualità. È prevista la possibilità di attivare la mensa e la figura del tutor, oltre che creare delle sinergie con i territori. L’Avviso sarà pubblicato a giorni con possibilità di candidarsi entro il 24 maggio.La delegazione Anief composta da Daniela Rosano, Alberico Sorrentino e Cristina Dal Pino ha sottolineato l’attuale collasso delle segreterie e l’oggettiva impossibilità di gestire ulteriori progettualità atteso che allo stato risultano attive in tutte le scuole bene 7 linee di finanziamento, senza considerare gli ordinari adempimenti di fine anno ed in primis gli esami di stato. Ciò in attesa della circolare per la riapertura delle GPS e della terza fascia ATA. Un carico di lavoro insostenibile che finisce con alimentare gravi situazioni di conflittualità all’interno degli uffici.Altro aspetto critico le terminerà il contratto il 30 giugno, oltre alla problematica del dimensionamento che costringerà le scuole che scompaiono ad elaborare un consuntivo al 31 agosto.e dalle segreterie scolastiche – dichiara la componente Anief – siamo ancora in attesa della convocazione del tavolo per dare attuazione al nuovo CCNL per quanto riguarda l’aumento dell’indennità di direzione dei DSGA“Infine – afferma il Sindacato guidato da Marcello Pacifico - bisogna procedere all’immediata contrattualizzazione dei collaboratori PNRR che in questo momento sono senza contratto”.