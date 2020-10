Decreto Ristori, deficit al 10,7%: coperture da risparmi in altre misure di emergenza

(Teleborsa) - Ilper il 2020 passa dal 10,5% al 10,7% del Pil dopo l'approvazione del. A segnalarlo è laal provvedimento che precisa comunque che saranno rispettati i limiti di indebitamento autorizzati per quest'anno nellaNella Nota al documento di economia e finanza era infatti indicato un deficit alche è stato approvato dal Parlamento a inizio ottobre. Al momento, dunque, resta ancora di qui alla fine dell'anno undello 0,1% (circa 1,7 miliardi).Ledel decreto provengono, precisa la relazione tecnica, in larga parte daisulle misure messe in campo durante l'emergenza, a seguito del minore utilizzo rilevato di alcune misure disposte dagli interventi adottati in maggio ed agosto. In particolare la relazione fa riferimento a diversidi, fra cui quelli relativi alla fiscalità differita attiva (DTA), ai canoni di locazione degli immobili non residenziali, all'acquisto di veicoli a bassa emissione, il bonus per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e le misure di integrazione salariale.