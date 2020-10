Fondazione LHS torna con otto webinar dedicati a salute e benessere

Saipem

(Teleborsa) - La F, organizzazione no profit creata danel 2010 per diffondere la cultura della sicurezza e salute,dedicati alla salute ed al benessere.è il titolo degli, gratuiti ed aperti a tutti, tenuti da medici, psicologi e nutrizionisti. Gli eventi si svolgeranno insulla piattaforma Teams, con accesso diretto da PC o telefono tramite il link dell'evento prescelto, che si terrà, dalle 17 alle 18,L’iniziativa, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, si propone di dipositivamente alleposte dalla recente pandemia di: difendere sé stessi e gli altri dal contagio, riorganizzare gli ambienti e le modalità di lavoro, conciliare le esigenze familiari, professionali e personali.In concomitanza con questa iniziativa, la Fondazione LHS sosterrà una, gli appartamenti che LILT mette a disposizione di giovani malati oncologici fuorisede, che hanno necessità di un alloggio durante il periodo delle cure.Ilprevede l'esordio oggi,, con, con la biologa nutrizionista Alessandra Borgo. Seguiranno Giovedì 5 novembre "Come l’esperienza Covid ci sta cambiando", con la psicologa Manuela Reggente, Giovedì 12 novembre "Alimentare la salute” con Alessandra Borgo, Giovedì 19 novembre "Dalla parte delle donne", con la senologa Catherine Depretto, Giovedì 26 novembre: "Non fartene un baffo", con l'urologa Carmen Maccagnano, Giovedì 3 dicembre "Lettura delle etichette: cosa c’è nel piatto?", con Alessandra Borgo, Giovedì 10 dicembre "Le spezie della salute”, con Alessandra Borgo, e Giovedì 17 dicembre "Brand new start! Strategie efficaci per un nuovo stile di vita", con lo psicologo Andrea Colombo.