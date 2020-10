ACRI, Profumo: Positiva risposta Paese a crisi ma coesione sociale a rischio

(Teleborsa) - "In questoci sono stati però anche alcune tra questi, "innanzitutto, la risposta. A partire dal Governo, che ha dovuto affrontareche ha travolto soprattutto il Nord della Penisola". Lo ha dettoPresidente di Acri, nel suo intervento in occasione della 96esima"In una fase in cui il nostrosi è trovato a esseredi quello che sarebbe successo nelle settimane e nei mesi successivi nel resto del mondo, le misure messe in campo sono riuscite progressivamente ad arginare la diffusione del contagio. Il sistema sanitario nazionale - ricorda ancora Profumo - pur evidenziando alcunelegate principalmente alle carenze strutturali e al dialogo tra Stato centrale e Regioni, ha sostanzialmente retto l'onda che rischiava di farlo soccombere. Il merito va riconosciuto a medici e operatori sanitari che hanno prodotto uno sforzo straordinario, a volte anche a costo della loro vita. A loro va".Poi un monito. Laponeper la tenuta delladel nostro Paese" e, se salta la coesione sociale, è a rischio la tenuta dellaosserva ancora Profumo sottolineando chedi quello che è il bene più prezioso della nostra società: ii, che devono essere adeguatamente tutelati e promossi." "Dobbiamo avere a cuore valori come inclusione e solidarietà: sono questi che ci aiuteranno nei mesi e negli anni a venire".Per questo "si può far ricorso a una ricetta antica.. Un modo di operare riconosciuto anche nella nostra Costituzione. Si chiama sussidiarietà. Prevede un'ottica per cui lo Stato riconosce il concorso di altri soggetti privati nellacome appunto le fondazioni.Il Presidente ha quindi osservato che lo stop dellaalla distribuzione dei dividendi da parte di banche e assicurazionirischia dimolte fondazioni nelle loro attività. "La raccomandazione della Bce agli istituti di credito e assicurativi del continente di non distribuire dividendi per tutto il 2020, alla quale le banche italiane si sono prontamente adeguate, rischia di mettere seriamente in difficoltà molte fondazioni nel portare avanti la loro attività erogativa e nel programmare la loro attività pluriennale. Proprio in una fase in cui ci sarebbe ancora più bisogno di loro"."Prudenzialmente - ha spiegato - per prevenire l'erraticità dei mercati, le fondazioni hanno già da tempo costituito degli appositi fche attualmente ammontano in media al doppio delle erogazioni annuali. Il prevedibile peggioramento complessivo dei mercati finanziari, però, non aiuterà a migliorare la dotazione destinata alle erogazioni"."Quindi - ha sottolineato il Presidente - l'obiettivo della raccomandazione dellaè comprensibile perchè intende "preservare la capacità delle banche di assorbire le perdite e sostenere l'economia in questo contesto di eccezionale incertezza", ma potrebbe danneggiare ulteriormente le comunità a causa della probabile contrazione dei"Sarebbe dunque auspicabile - ha aggiunto Profumo - un ripensamento della Banca centrale europea, che contemplasse una maggiore proporzionalità. Ovvero prevedere alcuni parametri per fare in modo che questa misura diventi, in funzione dei diversi livelli di capitalizzazione degli istituti di credito del continente".Profumo ha poi affermato che è "necessario, imposte che sono quintuplicate negliViviamo in uno scenario di grandedel quale è impossibile, con precisione, calcolare gli effetti. "Il 2020 - incalza Profumo - è già stato affidato alla storia come un. E non è ancora concluso" e, inoltre, "le stime sull'impatto economico complessivo che la pandemia ha prodotto sul nostro Paese e sul resto del pianeta sono ancora piuttosto altalenanti. Ma alcune ci prospettano uno scenario catastrofico. La Banca Mondiale ha calcolato che la crisi innescata dal Covid-19 farà crescere di quasila quota della popolazione mondiale che"Dobbiamo guardare con fiducia alle settimane e ai mesi che ci aspettano, ma, fino a quando non sarà disponibile un vaccino per la maggioranza della popolazione, dovremmo continuare a fare i conti con unaconclude Profumo.