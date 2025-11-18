175° anniversario Cdp, presentato libro ‘Famiglie e risparmio’ sulle scelte finanziarie degli italiani

(Teleborsa) - ‘Famiglie e risparmio - come cambiano le scelte finanziarie degli italiani’ è il titolo del libro presentato in occasione dei 175 anni dalla nascita di Cassa Depositi e Prestiti
. Il volume analizza l’evoluzione delle scelte finanziarie, della distribuzione e gestione della ricchezza delle famiglie italiane ed evidenzia il ruolo che il risparmio ha svolto nella crescita economica del Paese di fronte alle nuove sfide.
“Da 175 anni Cassa Depositi e Prestiti accompagna lo sviluppo del Paese, interpretando i cambiamenti sociali e industriali e promuovendo la crescita sostenibile con responsabilità e visione. - ha sottolineato Giovanni Gorno Tempini
, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti - Oggi più che mai, la nostra azione si fonda sulla capacità di leggere il presente e anticipare il futuro, mettendo a sistema risorse, competenze e innovazione. Custodire il risparmio degli italiani significa rafforzare la coesione sociale e promuovere opportunità per le nuove generazioni, con lo sguardo rivolto alle sfide globali e la determinazione di chi vuole costruire valore duraturo per il Paese”.
Secondo Dario Scannapieco
, Amministratore Delegato di Cdp, questi anni sono “la testimonianza di una storia fatta di fiducia, innovazione e responsabilità, ma rappresentano soprattutto il punto di partenza per continuare a generare un impatto positivo sull’economia e i territori, mettendo al centro ricerca, innovazione sociale e valore delle persone. Impatto non è solo una parola, ma un impegno concreto che si traduce in progetti e strumenti finanziari a sostegno della crescita. Con questa visione, - conlcude - guardiamo al futuro con l’ambizione di trasformare le sfide in opportunità e creare valore duraturo in tutte le geografie in cui operiamo”.
Il volume è stato presentato a Roma ed è curato da un gruppo di ricercatori del Centre for Economic Policy Research
, coordinati da Luigi Guiso
, Professore presso Einaudi Institute for Economics and Finance, e i contenuti sono stati analizzati in un panel che ha visto la partecipazione, oltre che del prof. Guiso, anche di Giovanna Nicodano, Professoressa di Economia Finanziaria presso l’Università di Torino, e Luana Zaccaria, Professoressa associata di Finanza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.
Cdp e Fondazione Cdp hanno lanciato, in occasione delle celebrazioni per 175 anni, l’iniziativa ‘Valore per il Territorio
’ con l’obiettivo di premiare le migliori proposte innovative nate in ambito universitario, in grado di impattare positivamente su 4 ambiti specifici: economia circolare e sostenibilità, innovazione tecnologica e digitale, occupabilità e inclusione sociale, rigenerazione delle periferie. Il progetto è stato presentato da Francesca Sofia
, Direttore Generale di Fondazione CDP e si rivolge a ricercatori universitari, dottori di ricerca/dottorandi (massimo 35 anni), laureati e laureandi magistrali (massimo 28 anni) e prevede un contributo di 500mila euro.
L’assegnazione dei premi considererà anche criteri di ripartizione geografica, selezionando proposte dal Nord, Centro e Sud per garantire una distribuzione territoriale equilibrata e inclusiva. Sono previsti premi da 150mila euro per i tre migliori progetti di ricerca, riconoscimenti da 10mila euro per altrettante tesi di dottorato e quattro premi da 5mila euro per tesi di laurea. Le candidature possono essere presentate sul portale di Fondazione CDP entro il 31 marzo 2026.