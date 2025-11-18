175° anniversario Cdp, presentato libro ‘Famiglie e risparmio’ sulle scelte finanziarie degli italiani





(Teleborsa) - ‘Famiglie e risparmio - come cambiano le scelte finanziarie degli italiani’ è il titolo del libro presentato in occasione dei 175 anni dalla nascita di. Il volume analizza l’evoluzione delle scelte finanziarie, della distribuzione e gestione della ricchezza delle famiglie italiane ed evidenzia il ruolo che il risparmio ha svolto nella crescita economica del Paese di fronte alle nuove sfide.“Da 175 anni Cassa Depositi e Prestiti accompagna lo sviluppo del Paese, interpretando i cambiamenti sociali e industriali e promuovendo la crescita sostenibile con responsabilità e visione. - ha sottolineato, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti - Oggi più che mai, la nostra azione si fonda sulla capacità di leggere il presente e anticipare il futuro, mettendo a sistema risorse, competenze e innovazione. Custodire il risparmio degli italiani significa rafforzare la coesione sociale e promuovere opportunità per le nuove generazioni, con lo sguardo rivolto alle sfide globali e la determinazione di chi vuole costruire valore duraturo per il Paese”.Secondo, Amministratore Delegato di Cdp, questi anni sono “la testimonianza di una storia fatta di fiducia, innovazione e responsabilità, ma rappresentano soprattutto il punto di partenza per continuare a generare un impatto positivo sull’economia e i territori, mettendo al centro ricerca, innovazione sociale e valore delle persone. Impatto non è solo una parola, ma un impegno concreto che si traduce in progetti e strumenti finanziari a sostegno della crescita. Con questa visione, - conlcude - guardiamo al futuro con l’ambizione di trasformare le sfide in opportunità e creare valore duraturo in tutte le geografie in cui operiamo”.Il volume è stato presentato a Roma ed è curato da un gruppo di ricercatori del, coordinati da, Professore presso Einaudi Institute for Economics and Finance, e i contenuti sono stati analizzati in un panel che ha visto la partecipazione, oltre che del prof. Guiso, anche di Giovanna Nicodano, Professoressa di Economia Finanziaria presso l’Università di Torino, e Luana Zaccaria, Professoressa associata di Finanza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma.Cdp e Fondazione Cdp hanno lanciato, in occasione delle celebrazioni per 175 anni, l’iniziativa ‘’ con l’obiettivo di premiare le migliori proposte innovative nate in ambito universitario, in grado di impattare positivamente su 4 ambiti specifici: economia circolare e sostenibilità, innovazione tecnologica e digitale, occupabilità e inclusione sociale, rigenerazione delle periferie. Il progetto è stato presentato da, Direttore Generale di Fondazione CDP e si rivolge a ricercatori universitari, dottori di ricerca/dottorandi (massimo 35 anni), laureati e laureandi magistrali (massimo 28 anni) e prevede un contributo di 500mila euro.L’assegnazione dei premi considererà anche criteri di ripartizione geografica, selezionando proposte dal Nord, Centro e Sud per garantire una distribuzione territoriale equilibrata e inclusiva. Sono previsti premi da 150mila euro per i tre migliori progetti di ricerca, riconoscimenti da 10mila euro per altrettante tesi di dottorato e quattro premi da 5mila euro per tesi di laurea. Le candidature possono essere presentate sul portale di Fondazione CDP entro il 31 marzo 2026.