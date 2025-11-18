ATON Green Storage, Finaval sale al 20,29% del capitale sociale

(Teleborsa) - ATON Green Storage
, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, ha reso noto che l'azionista Finaval
ha superato la soglia di rilevanza del 20% del capitale
sociale. In particolare, Finaval (una storica società armatoriale italiana) ha dichiarato di detenere 1.522.000 azioni, pari al 20,29% del capitale sociale.
Gli altri azionisti rilevanti sono Vasco Energia
, titolare di una partecipazione pari al 51,33%, e Assicuratrice Milanese
, titolare di una partecipazione del 10,01% del capitale sociale.