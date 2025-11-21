BEI, pacchetto da 17,7 miliardi per transizione verde, competitività e resilienza economica dell'Europa

(Teleborsa) - I Cda della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) hanno approvato unGli investimenti promuoveranno l'innovazione nella produzione di semiconduttori, nell'accumulo di batterie e nelle infrastrutture strategiche dell'UE, nonché nelle priorità sociali, tra cui l'in, l'adattamento aiin, importantiin, progetti dida parte di aziendeinDelle decisioni di finanziamento complessive prese durante le riunioni di novembre dei consigli di amministrazione del Gruppo BEI,, il più grande programma di finanziamento dell'Unione Europea a sostegno dell'innovazione. Questo programma garantisce che idee, aziende e tecnologie sviluppate nell'UE possano crescere e prosperare in Europa.Il FEI ha inoltre approvato diverse transazioni inper rafforzare l'e promuovere la. Tra queste, il sostegno a un fondo a impatto sociale, un fondo per la crescita, un'operazione di cartolarizzazione nei Paesi Baltici e un fondo di credito privato focalizzato sull'Europa centrale e orientale.Al di fuori dell'UE, i progetti approvati dal Gruppo includono iniziative per l', la costruzione die l'ammodernamento delle. Questi progetti sostengono la strategia Global Gateway dell'UE e promuovono partenariati globali vantaggiosi per tutti e una forte voce europea nel mondo.