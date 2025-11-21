BEI, pacchetto da 17,7 miliardi per transizione verde, competitività e resilienza economica dell'Europa

(Teleborsa) - I Cda della Banca europea per gli investimenti (BEI) e del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) hanno approvato un pacchetto di finanziamenti da 17,7 miliardi di euro per promuovere la transizione verde, rafforzare la competitività e la resilienza economica dell'Europa e approfondire i partenariati globali
.
Gli investimenti promuoveranno l'innovazione nella produzione di semiconduttori, nell'accumulo di batterie e nelle infrastrutture strategiche dell'UE, nonché nelle priorità sociali, tra cui l'edilizia sociale
in Belgio
, l'adattamento ai cambiamenti climatici
in Italia
e Germania
, importanti ammodernamenti ferroviari
in Spagna
e Ungheria
, progetti di energia rinnovabile
da parte di aziende francesi
e reti energetiche
in Grecia
, Slovacchia
e Italia
.
Delle decisioni di finanziamento complessive prese durante le riunioni di novembre dei consigli di amministrazione del Gruppo BEI, 4,2 miliardi di euro sono stati approvati nell'ambito di TechEU
, il più grande programma di finanziamento dell'Unione Europea a sostegno dell'innovazione. Questo programma garantisce che idee, aziende e tecnologie sviluppate nell'UE possano crescere e prosperare in Europa.
Il FEI ha inoltre approvato diverse transazioni in Europa centrale
, orientale
e sudorientale
per rafforzare l'ecosistema degli investimenti europei
e promuovere la coesione sociale ed economica
. Tra queste, il sostegno a un fondo a impatto sociale, un fondo per la crescita, un'operazione di cartolarizzazione nei Paesi Baltici e un fondo di credito privato focalizzato sull'Europa centrale e orientale.
Al di fuori dell'UE, i progetti approvati dal Gruppo includono iniziative per l'energia pulita in Egitto e Tunisia
, la costruzione di nuove scuole in Benin
e l'ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie in Montenegro
. Questi progetti sostengono la strategia Global Gateway dell'UE e promuovono partenariati globali vantaggiosi per tutti e una forte voce europea nel mondo.