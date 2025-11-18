Indebitamento piccole imprese e famiglie: +17% le richieste di aiuto in un anno

(Teleborsa) - In: in un anno le richieste d’aiuto da parte di piccole imprese, ex imprenditori e cittadini in difficoltà economico-finanziaria sono. Alla Camera Arbitrale di Milano (CAM), nei primi dieci mesi del 2025 (gennaio–ottobre) sono stateDalil 60% (1.163 domande) proviene da consumatori, mentre il 40% (760 domande) da piccole imprese o ditte individuali.. Nel 2025 il Tribunale ha omologato 146 pratiche su 290 chiuse, pari a un tasso di successo del 50%. Dal 2016 a oggi sono 634 le pratiche complessivamente omologate, di cui il 59% riferite a consumatori e il 41% a piccoli imprenditori.. Negli ultimi otto anni (2018–2025) sono stati gestiti debiti per un totale di oltre 201 milioni di euro: di questi, il 21% è stato recuperato e restituito ai creditori.. In cinque anni (2021–2025) i tempi medi di definizione delle pratiche si sono ridotti del 16%. Nel 2025 la durata media è stata di 523 giorni, pari a circa 17 mesi.. La più utilizzata è la liquidazione controllata (63%), seguita dal piano del consumatore (17%), dall’esdebitazione dell’incapiente(12%) e dal concordato minore (8%).Questa è la fotografia presentatasvoltosi presso la Camera Arbitrale di Milano e organizzato in collaborazione con l’Osservatorio sul Debito Privato dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.Nel corso dell’evento è stata, finalizzata a promuovere azioni concrete, studi e proposte innovative per prevenire e contrastare il fenomeno del debito privato e del sovraindebitamento.La Camera Arbitrale di Milano, società della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, gestisce le domande di crisi da sovraindebitamento attraverso il proprio Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione controllata (OCC), attivo nelle aree territoriali di Como-Lecco, Cremona, Milano-Monza Brianza-Lodi, Pavia e Varese."In dieci anni la Camera Arbitrale di Milano ha gestito oltre 1.900 richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà patrimoniali ed economiche per eccesso di debito, e il fenomeno è in costante crescita – ha dichiarato– Questo aumento dimostra come il servizio di gestione delle crisi sia ormai sempre più conosciuto e utilizzato. Il nostro impegno sul territorio, in collaborazione con altre istituzioni – come l’Osservatorio sul Debito Privato dell’Università Cattolica, con cui oggi firmiamo una importante convenzione – mira a, aiutando consumatori e piccoli imprenditori non fallibili a rialzarsi e a trovare una via d’uscita per ripartire"."La Convenzione con la Camera Arbitrale di Milano - ha dichiarato il- rappresenta un passo significativo nella costruzione di un sistema più attento alle fragilità economiche di famiglie e piccole imprese. Attraverso la ricerca e la collaborazione tra istituzioni, l’Osservatorio intendee favorire una gestione sostenibile del debito, contribuendo allo sviluppo della persona e della coesione sociale ed economica del Paese".. Il 60% di chi ha presentato domanda di accesso al servizio è un consumatore:Il restante 40% riguarda imprese, ex imprenditori e ditte individuali, per un totale di 760 domande. Per legge possono accedere al servizio i consumatori, le imprese minori (sotto la soglia fallimentare) e alcune categorie specifiche come imprese agricole, start-up e associazioni professionali che si trovano in una situazione di squilibrio economico e finanziario.. La Camera Arbitrale di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, attraverso il suo Osservatorio sul Debito Privato, hanno sottoscritto una Convenzione Quadro per avviare una collaborazione su progetti di ricerca e iniziative dedicate al tema del debito privato.L’obiettivo è, contribuendo al miglioramento della normativa e della qualità dei servizi, in una prospettiva orientata al bene comune e alla dignità della persona.In particolare, la collaborazione prevede lo sviluppo di analisi e ricerche, attività di sensibilizzazione rivolte all’opinione pubblica e ai professionisti, percorsi formativi per debitori, operatori bancari e soggetti del Terzo Settore, nonché il rafforzamento del dialogo tra gli stakeholder della filiera del credito. I due enti si impegnano inoltre aReferenti scientifici della Convenzione sono il, Direttore dell’Osservatorio sul Debito Privato, eVicedirettore Generale della Camera Arbitrale di Milano. La Convenzione ha unae non comporta impegni di spesa.