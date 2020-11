Il flop del petrolio non frena le quotazioni dei colossi del settore

Eni

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i titoli petroliferi di Piazza Affari nonostante i prezzi del greggio continuino a scendere, in scia aiche stanno minando la già fragileL'indice di riferimento FTSE IT Oil & Gas mostra un progresso dell'1,34%. Ben impostato anche il benchmark a livello europeo che balza dell'1,72%.Tra i player del comparto,guadagna l'1,85% mentrevola di quasi il 4%.Frattanto, ilstatunitense scambia a 34,89 dollari al barile, in flessione del 2,54%. Ildi Londra cede il 4,10% a 37,66 usd/bar-