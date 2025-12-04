Var Energi (Eni), nuova scoperta di petrolio vicino al giacimento di Goliat nel Mare di Barents

Eni

Equinor

(Teleborsa) -, società energetica quotata a Oslo e controllata da, ha confermato una, situato nei pressi del giacimento di Goliat, gestito da Var Energi, nelIl pozzo esplorativo, situato a cinque chilometri a nord del giacimento di Goliat, ha incontrato idrocarburi nelle formazioni Realgrunnen e Kobbe. Le risorse lorde recuperabili stimate sono(mmboe).Il pozzo Goliat North è parte integrante del. Var Energi e il partner Equinor perforeranno un totale di quattro pozzi nella Goliat Ridge, con il side track Zagato attualmente in corso. Una volta completato il programma di valutazione, la società valuterà l'intero potenziale di Goliat Ridge utilizzando l'ampia acquisizione dati combinata con i dati sismici 3D appena acquisiti.Considerando l'ultima scoperta, si stima che, con ulteriori risorse potenziali che porteranno il potenziale lordo totale fino a 200 milioni di boe. È in programma un collegamento delle scoperte di Goliat Ridge alla vicina FPSO Goliat.sono Var Energi (operatore, 65%) ed(35%).