Var Energi (Eni), nuova scoperta di petrolio vicino al giacimento di Goliat nel Mare di Barents

(Teleborsa) - Var Energi
, società energetica quotata a Oslo e controllata da Eni
, ha confermato una scoperta di petrolio nel pozzo esplorativo Goliat North
, situato nei pressi del giacimento di Goliat, gestito da Var Energi, nel Mare di Barents
.
Il pozzo esplorativo, situato a cinque chilometri a nord del giacimento di Goliat, ha incontrato idrocarburi nelle formazioni Realgrunnen e Kobbe. Le risorse lorde recuperabili stimate sono fino a 5 milioni di barili di petrolio equivalente
(mmboe).
Il pozzo Goliat North è parte integrante del programma di perforazione di valutazione di Goliat Ridge
. Var Energi e il partner Equinor perforeranno un totale di quattro pozzi nella Goliat Ridge, con il side track Zagato attualmente in corso. Una volta completato il programma di valutazione, la società valuterà l'intero potenziale di Goliat Ridge utilizzando l'ampia acquisizione dati combinata con i dati sismici 3D appena acquisiti.
Considerando l'ultima scoperta, si stima che Goliat Ridge contenga risorse scoperte lorde comprese tra 39 e 108 milioni di boe
, con ulteriori risorse potenziali che porteranno il potenziale lordo totale fino a 200 milioni di boe. È in programma un collegamento delle scoperte di Goliat Ridge alla vicina FPSO Goliat.
I partner della licenza
sono Var Energi (operatore, 65%) ed Equinor
(35%).