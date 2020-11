Eurozona, servizi di nuovo in difficoltà. Non esclusa nuova frenata

(Teleborsa) -, a causa della decelerazione del, che controbilancia la crescita del manifatturiero, alzando ledi unadell'attività. Lo confermano gli ultimipubblicati da, che sintetizzano le aspettative dei direttori acquisto delle aziende del terziario.A ottobre l'indicedell'Eurozona èdai 48 punti di agosto, ma risulta superiore ai 47,6 punti del consensus. Il PMI composito, che incorpora anche il dato del manifatturiero, si attesta così, rispetto ai 50,4 precedenti, ma supera i 49,4 del consensus.L'vede il PMI dei servizi frenare adai 48,8 precedenti, sotto le attese (47 punti), e quello composito scendere a 49,2 da 50,4. Laregistra un decremento del PMI servizi ada 47,5, in linea con il consensus, e del composito a 47,5 da 48,5 (consensus 47,3). Lavede calare il PMI servizi ada 50,6, meglio del consensus (48,9), mentre il composito si rafforza a 55 da 54,7 (atteso 54,5). Infine, lasegnala un PMI servizi in peggioramento ada 42,4, ma fa meglio delle attese (40 punti)."Con la reintroduzione delle misure di contenimento messe in atto per fronteggiare la seconda ondata di infezione da Covid-19, la ripresa economica dell’eurozona segna uno stallo", spiega, capo economista di IHS Markit, cnfermando che a sentire di pèiù degli effetti dlela pandemia è il terziario, più a contatto con i clienti."Con l’inasprimento delle misure di contenimento, sta diventando sempre più arduo prevedere che l’economia dell’eurozona possa eludere un ritorno alla contrazione, soprattutto perché molti sono i paesi che già mostrano un secondo declino, inclusa la Francia, l’Italia e la Spagna", ha concluso l'economista, avvertendo che "le prospettive sembrano diventare sempre più cupe".