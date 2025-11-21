Antitrust, consenso utenti Google diventa informato e libero

(Teleborsa) - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
annuncia di aver concluso l’istruttoria
avviata a luglio 2024 in merito alla richiesta del consenso degli utenti di Google
per il "collegamento" dei servizi da essa offerti. L'istruttoria si è chiusa con l'assunzione di impegni
da parte dell'azienda.
Ad esito dell’intervento dell’Autorità, Google modificherà la richiesta di consenso
, fornendo informazioni più chiare e precise
sulle implicazioni del consenso sull’uso dei dati personali
degli utenti e sulla varietà e quantità di servizi Google
(inclusi i servizi di Intelligenza Artificiale come Gemini) rispetto ai quali ci può essere previsto un uso "combinato" e "incrociato"
dei dati personali in caso di rilascio del consenso.
Inoltre la società darà informazioni più chiare e precise sulla possibilità di modulare (e quindi anche limitare) tale consenso
soltanto ad alcuni servizi e sulla circostanza che, se i servizi non sono collegati, la maggior parte delle funzioni resterà inalterata
. In aggiunta, a tutti gli utenti italiani che, al momento della diffusione della nuova richiesta di consenso, avranno già espresso una preferenza, Google invierà una comunicazione individuale che riepilogherà la scelta
effettuata ed evidenzierà le informazioni contenute nella nuova richiesta di consenso.