Adidas, Barclays conferma l'Equal Weight ma abbassa il TP: catalizzatori limitati ma valutazione più interessante

(Teleborsa) -ha aggiornato le proprie stime suallineandosi "maggiormente alle previsioni per l'anno fiscale 2025 sia per quanto riguarda il fatturato che l'EBIT". Il broker hasul titolo poiché vede "a breve termine", ma al contempo "la valutazione è diventata".Ilè stato, che comunque incorpora un upside potenziale di oltre il 24% rispetto al prezzo di riferimento dello studio pari a 152,25 euro (20 novembre 2025).Gli analisti hanno abbassato leggermente le stime per il quarto trimestre. Ora prevedono una crescita cFX del 9%, esclusa Yeezy (8% inclusa), che si allinea allaguidance per l'intero 2025, poiché implica una crescita cFX del 9% inclusa Yeezy, e del 12% esclusa Yeezy. Gli esperti, poi, prevedono che l'del 4Q25 aumenterà di circa 110 punti su base annua, al 2,0%, corrispondente a un EBIT FY25 di 2 miliardi di euro, in linea con le previsioni aziendali e il consenso. Nel complesso, scrivono "aumentiamo le nostre previsioni diper l'anno fiscale 2025 del 4% "principalmente perché adeguiamo al rialzo le nostre stime di margine lordo per riflettere le previsioni aggiornate sull'EBIT"."La crescita indovrebbenel quarto trimestre, mentre glicontinueranno probabilmente a rappresentare l'", osserva Barclays. Il broker prevede che l'decelererà leggermente all'8% nel quarto trimestre (9% esclusa Yeezy), sostanzialmente invariata rispetto al terzo trimestre al 9,5%. Ildovrebbe accelerare leggermente "poiché la debolezza del terzo trimestre è stata principalmente determinata da eventi straordinari nel settore degli accessori più piccoli", e crescere del 3% nel quarto trimestre (+6% esclusa Yeezy). Anche ladovrebbe rimanere solida, con una crescita del 7% nel quarto trimestre (+7,5% esclusa Yeezy).Come anticipato, gli analisti vedonoper sostenere le azioni Adidas nel breve termine, "considerando la persistentesullo stato dei consumatori statunitensi in un contesto di maggiore inflazione; il rischio di unaproveniente in particolare da; e il potenzialedelle scarpe Terrace".