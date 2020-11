Visco, pandemia ha esacerbato problemi debito e pensioni

(Teleborsa) - Lae le misure di contenimento hannoi problemi del, che "è aumentato ovunque" in Europa, e di. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia,, nell'intervento agli "Stati generali delle pensioni" organizzato da Università Bocconi e Deutsche Bank.L'aumento della- ha aggiunto -almeno nel breve periodo, in più alti tassi di pensionamento e in minori entrate contributive".Ricordando che il debito era già storicamente alto in molti paesi dell'Eurozona e il sistema pensionistico scontava gli effetti dell'invecchiamento della popolazione, Visco ha affermato che "laè tornare a piùeconomica".