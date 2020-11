Snam: Alverà, bene 9 mesi grazie a transizione energetica e azione su costi

Snam

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno con undi 873 milioni, in crescita dello 0,7% rispetto allo stesso periodo del 2019 "grazie anche alle azioni di ottimizzazione della struttura finanziaria e al solido contributo delle consociate, oltre che alla riduzione delle imposte sul reddito a seguito della reintroduzione del beneficio ACE".totali sono stati pari a 2,032 miliardi (+3,9%) in aumento di 77 milioni di euro (+3,9%) rispetto ai primi nove mesi del 2019.Ilammonta a 1.670 milioni di euro, in aumento di 9 milioni di euro, pari allo 0,5%, rispetto al corrispondente valore reported del 2019. L’è pari a 1.105 milioni di euro, in riduzione di 20 milioni di euro (-1,8%) rispetto al corrispondente valore reported del 2019, "prevalentemente per il fisiologico incremento degli ammortamenti (-29 milioni di euro, pari al 5,4%), conseguente all’entrata in esercizio di nuovi asset".Sulla base dei risultati dei primi nove mesi e delle previsioni per l’intero esercizio 2020, il Consiglio di Amministrazione di Snam ha deliberato la, pari a 0,0998 euro per azione, con pagamento a partire dal 20 gennaio 2021, con stacco cedola 18 gennaio e record date 19 gennaio.m, ha commentato: “, nonostante il contesto di grande incertezza dovuto alla pandemia, sono, al crescente contributo delleSiamo sempre più forti nella transizione energetica grazie alle acquisizioni nel biometano e nell’efficienza energetica pubblica e privata in Italia e all’avvio della nostra prima iniziativa nell’idrogeno verde con ITM Power. Abbiamo incrementato gli investimenti rispetto al 2019 e recuperato rapidamente i ritardi nei lavori grazie all’impegno di tutte le nostre persone, continuando a garantire il servizio essenziale di sicurezza energetica in tutti i territori nei quali operiamo. Nel contempo - aggiunge l'AD - è proseguito lo sviluppo in nuovi mercati, in particolare con l’ingresso nelle reti degli Emirati Arabi Uniti., più internazionale e vicina a tutti i suoi stakeholder".